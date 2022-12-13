Страны G7 учредили международный климатический клуб для борьбы с глобальным потеплением

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны G7 основали международный «климатический клуб» для борьбы с глобальным потеплением, передаёт Das Erste. Инициатива призвана содействовать сокращению вредных для климата выбросов в промышленности, а также предотвратить недобросовестную конкуренцию со стороны стран с низкими экологическими стандартами. Планируется, что клуб будет открыт для всех остальных стран мира: Шольц уже недвусмысленно пригласил присоединиться Китай.



AP

Страны G7 основали международный «климатический клуб» для борьбы с глобальным потеплением. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи глав государств и правительств G7, которая прошла в формате видеоконференции. Шольц отметил, что страны утвердили устав, который дал клубу официальное начало. Германия в качестве председателя G7 выдвинула инициативу учреждения климатического клуба ещё в начале 2022 года, пишет Das Erste.

Инициатива призвана способствовать быстрой реализации Парижского соглашения по климату и содействовать сокращению выбросов в промышленном секторе. В то же время климатический клуб намерен не допустить, чтобы компании из стран, которые ставят перед собой амбициозные цели по борьбе с изменением климата, сталкивались с недобросовестной конкуренцией со стороны стран с низкими экологическими стандартами или переносили свои производственные площадки в эти страны.

Шольц предупредил, что необходимая для борьбы с изменением климата реструктуризация промышленности по всему миру не должна приводить к «тарифным войнам». Клуб должен быть открыт для всех стран вне зависимости от размера, уровня экономического развития и политической системы.

Канцлер Германии также недвусмысленно пригласил принять участие в инициативе Китай. Страна в настоящее время является мировым лидером по выбросам парниковых газов в атмосферу, за ней следуют США и Индия. На страны G7 приходится примерно пятая часть глобального объёма выбросов. Помимо Германии, к странам G7 относятся США, Канада, Франция, Великобритания, Италия и Япония. Германия будет председательствовать в «Большой семёрке» до конца года, затем её сменит Япония.

Вопрос о том, какие страны, помимо G7, войдут в климатический клуб, изначально оставался открытым. По мнению Шольца, эта инициатива должна быть широко поддержана во всём мире. Он «совсем не задумывался как эксклюзивный клуб», пояснил Шольц. Цель — открытое сотрудничество, в том числе с крупными производителями парниковых газов. В дополнение к уставу было принято решение о создании временного секретариата на базе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международного энергетического агентства (МЭА).

Министр экономики и проблем изменения климата Германии Роберт Хабек заявил, что в клубе заинтересованные государства смогут стать «международными драйверами» в области сокращения выбросов вредных для климата парниковых газов в промышленности. «Мы хотим быстрее вывести на рынок экологически чистое сырьё, например «зелёную» сталь, и повысить его шансы на международном уровне», — заявил Хабек. Сталь считается «зелёной» в том случае, если она была произведена с использованием возобновляемых источников энергии.

Идея такой инициативы восходит к лауреату Нобелевской премии из США Уильяму Нордхаусу. В своих исследованиях один из самых известных приверженцев концепции «климатических клубов» утверждает, что скоординированные торговые санкции в форме защитных тарифов могут быть эффективным инструментом для достижения климатических целей на международном уровне, передаёт Das Erste.