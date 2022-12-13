Скандалы: Даромдам

Подмосковные чиновники нашли способ раздавать государственные земли

В Подмосковье продолжается масштабная раздача сельхозземель. При этом если ещё в мае программу «Подмосковные 10 гектаров» открыто называли губернаторской, то теперь её авторство неуклюже скрывается. Зачем подчинённые прячут имя губернатора Андрея Воробьёва, если программа действует на благо региона?

«Наша Версия» обратила внимание на ситуацию в октябре, когда Московская областная дума расширила действие пилотной программы «Подмосковные 10 гектаров» (с мая она работала всего в 3 муниципалитетах, а теперь охватывает уже 26). Выходит, опыт был признан на уровне региона успешным? Мы решили узнать подробности, направив свой список вопросов в региональное правительство.

Трюки бюрократов

Уже первый взгляд на полученный ответ вызвал подозрение в том, что мы, похоже, своими вопросами наступили кому-то на больное место. Дело в том, что ответы пришли одним файлом, а подпись министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, ведомство которого предположительно их готовило, – отдельным. Казалось бы, мелочь, но в плане юридических последствий очень важная. Получается, у газеты нет документа, который при необходимости можно будет предъявить в суде. А соблазн обвинить нас в распространении недостоверной информации после этой публикации у подмосковных чиновников наверняка возникнет.

А вот ещё один признак. После запуска программы «Подмосковные 10 гектаров» её активно пиарили как «губернаторскую» и «инициированную губернатором Андреем Воробьёвым». Мы специально уточнили этот момент в первом же вопросе. Но в правительстве МО его обошли молчанием. Хотя подчёркивать роль вышестоящего начальства в любой инициативе к месту и не к месту – важнейший пункт чиновничьего этикета. Значит, имя губернатора теперь намеренно дистанцируют от темы?

аким образом, подтверждаются наши опасения о том, что ситуация сложилась рискованная с точки зрения коррупции и разбазаривания государственного имущества.

Земли фермерам или олигархам?

В конце прошлого года Московская областная дума приняла закон, который позволяет передавать государственные и муниципальные земли в пользование фермерам бесплатно. Вот что сообщает по этому поводу официальный сайт регионального правительства: «Земельный участок в рамках программы может получить глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Участок, находящийся в областной или муниципальной собственности, передаётся в безвозмездное пользование на срок до шести лет. Его площадь может быть от 10 до 200 гектаров».

Настораживают здесь сразу несколько моментов. Во-первых, почему бесплатно? Земля в Подмосковье одна из самых дорогих в стране.

Второй момент: в сообщениях из официальных источников всячески подчёркивается, что программа предназначена именно для малых, фермерских, хозяйств, а не для крупных агрохолдингов. Но почему так? Ведь именно у крупных компаний есть ресурсы, чтобы поднимать целину, создавать новые рабочие места, обустраивать социальную инфраструктуру.

Ответа от автора программы у нас нет. Потому попробуем предположить. Возможно, дело в том, что российские агрохолдинги уже давно научились маскироваться под фермерские хозяйства. Гигантский бизнес просто дробится на множество мелких юрлиц или крестьянских (фермерских) хозяйств. Так что при желании крупнейшие агроимперии вполне смогут воспользоваться этой программой. При этом заголовков о том, что губернатор Андрей Воробьёв раздаёт подмосковные земли олигархам бесплатно, в газетах не появится – вот такой фокус.

В ручном режиме

Судя по всему, процесс раздачи земель уже идёт полным ходом. Вот что сообщает официальный сайт правительства Московской области: «Приём заявок от фермеров стартовал в апреле 2022 года. Их рассмотрением занимается министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также региональный Центр агропромышленного развития. Специалисты министерства и центра в ручном режиме сопровождают каждого фермера, желающего получить земельный участок в безвозмездное пользование. В 2022 году проектом на эти цели предусмотрено выделение в общей сложности 1040 гектаров земли.

По информации пресс-службы регионального минсельхозпрода, на конец сентября 2022 года в ведомство поступило 19 заявок на участки общим объёмом 793 гектара, что составило 74% всех площадей проекта. В рамках программы уже заключено 13 договоров безвозмездного пользования. Общая площадь выделенной земли – 566 гектаров, из них 269 гектаров уже вовлечены в сельскохозяйственный оборот.

Что настораживает? То, что специалисты центра работают с заявителями «в ручном режиме». Не так ли рождается коррупция? Недаром же придуман принцип розыгрыша земельных участков на аукционе, когда публикуется описание лота и каждый желающий может поучаствовать в торгах. Здесь же выходит наоборот: некто подаёт заявку на приглянувшийся участок, а некий чиновник помогает ему этот участок получить.

Ещё деталь: земля выделяется в пользование на шесть лет. При этом она всё это время остаётся в собственности региона или муниципалитета. Это значит, что в течение данного срока по открытым базам Росреестра нельзя будет отследить, кто ведёт на ней хозяйство – участок будет числиться государственным.

При этом шесть лет для агробизнеса не срок. Получив участок на такое короткое время, нет смысла вкладываться в его плодородие – нужно просто по максимуму выжимать из земли прибыль. Для устойчивого и ответственного агробизнеса горизонты планирования должны быть больше. Стоит отметить, что с этим согласен и Андрей Воробьёв, уже поручивший проработать вопрос об увеличении срока безвозмездного предоставления земли. Но на сколько, пока не известно.

Кстати, какие перспективы есть у участников программы для того, чтобы со временем оформить землю в собственность? Вопрос об этом тоже был в нашем обращении на имя губернатора Воробьёва. И каков же ответ? Его просто нет. Автор файла, похоже, сымитировал опечатку и в ответ на этот вопрос повторил ответ на другой. Ясно одно: шесть лет – это вовсе не предел. Подмосковные чиновники работают над тем, чтобы продлить этот срок. Легко предположить, что и этот вопрос будет решаться «в ручном режиме».

Кстати

В обращении на имя губернатора Андрея Воробьёва был и такой вопрос: «Как лично Вы, Андрей Юрьевич, оцениваете уровень прозрачности и организации антикоррупционной работы в процессе безвозмездного предоставления подмосковной земли крестьянским хозяйствам?» Вот как выглядит ответ на него в файле без подписи, который мы получили с адреса пресс-службы минсельхозпрода МО:

«За каждым земельным участком, переданным крестьянским хозяйствам, ведётся контроль со стороны профильных структур правительства Московской области. Главный критерий – чтобы земля была использована по назначению и не простаивала. В настоящее время на всех переданных земельных участках ведётся сельскохозяйственная деятельность либо идёт подготовка заявленного проекта к реализации…»

Далее идут такие же рассуждения без конкретики, после чего на пять абзацев следуют статистические данные о производственных успехах подмосковных фермеров. Совсем как в знаменитом монологе Жванецкого: «На вопрос, как живёшь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился головой об стенку, в общем, ушёл от ответа».

Иван Ромоданов

Оригинал материала: “Наша Версия”