 

Врачи из Подмосковья удалили ребенку лишнюю фалангу пальца руки

13.12.2022, 15:42, Разное
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В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил 10-летний пациент с врожденной аномалией развития кисти. Из-за развития лишней фаланги большого пальца ребенку было сложно самостоятельно даже держать чашку или ручку. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Во время операции врачи удалили дополнительный сустав, а оставшиеся части зафиксировали спицей. Возможно, после заживления пациенту потребуется еще одна операция – по пластике мягких тканей. Однако, как сообщает телеканал “360”, в итоге рука ребенка будет функционировать полноценно.


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