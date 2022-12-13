 

“Не постеснялась увести мужа”: Любимая женщина Джигурды напала на развратницу Волочкову

13.12.2022, 15:42, Разное
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В последнее время Никита Джигурда, который, на секунду, женат , привлекает уж слишком много внимание к своей персоне. Супруга Марина Анисина после развода дала скандальному мужу еще один шанс, однако что происходит в жизни пары не понятно. То артист снимает пошлые ролики с Анастасией Волочковой, то целуется с грудастой молодухой, которая называет себя его любимой женщиной.

Начинающая певица Ирэн Волынская закрутила роман с певцом и, кажется, готова бороться за счастье. Особенно, когда на пути встает развратная балерина, с которой, впрочем, по словам Никиты Джигурды, у него никогда ничего не было. Но факт в том, что “друзья” уж слишком много времени проводят вместе.

Новоиспеченную возлюбленную женатого артиста такой расклад не устраивает, поэтому она публично напала на Анастасию Волочкову – благо, пока словесно. Начинающая певица решила прокомментировать недавний скандал, в который угодила балерина: королева шпагатов обратилась в брачное агенство и, не найдя богатого мужа, стала раздвигать ноги перед супругом владелицы компании.

“И не постеснялась увести мужа Толкачевой, соблазнив его тем самым знаменитым шпагатом. Ну и аппетиты у вас, Настя!” – прокомментировала ситуацию девушка.

Свою соперницу Ирэн Волынская назвала “пираньей” и заверила, что встречаться с Никитой Джигурдой начала не из-за денег, а по любви. К тому же, по ее словам, так она спасла шоумена от Анастасии Волочковой.


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