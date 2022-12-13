 

«Не имеем морального права считать себя лучше президента» – региональные чиновники массово пересаживаются на иномарки

13.12.2022, 15:33, Разное
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Руководящие элиты ряда регионов России восприняли как сигнал поездку президента Владимира Путина по Крымскому мосту на «Мерседесе».

В Свердловской области чиновники оперативно пересели на импортные автомобили – для этого им понадобилось меньше недели. В аппарате губернатора прокомментировали это решение следующим образом:

– Наш автопарк, как и полагается по закону, укомплектован прежде всего автомобилями российского производства. Но положение сейчас сложное, решения нужно принимать быстро, передвижений очень много. Не всегда и не везде получается использовать надёжную и удобную российскую технику. Поэтому мы готовы пожертвовать своим личным комфортом и в случае острой необходимости (и только в этом случае!) пересесть на автомобили из недружественных стран. Если сам президент не чурается «Мерседесов», то и нам нечего от них нос воротить. «Мерседес» так «Мерседес», если Родина потребует, то и на «Бентли», и даже на «Порше» пересядем». Мы не имеем морального права считать себя лучше главы государства.

Примеру региона уже последовали и многие другие субъекты Федерации – чиновники массово избавляются от «Волг-Сайбер» и различных «Лад» в своих служебных гаражах, а в одной из кавказских республик даже утилизировали два новеньких «Ауруса».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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