 

Настасья Самбурская пока не готова стать матерью

13.12.2022, 15:20, Разное
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Настасья Самбурская откровенно пояснила поклонникам о своих планах, отказавшись «отвечать матом». Как оказалось, девушка пока не готова стать матерью, причиной этого она назвала желание иметь полноценную семью.

Настасья Самбурская в начале марта следующего года отпразднует свое 36-летие. Однако, несмотря на возраст и популярность, актриса и певица до сих пор не замужем и не имеет детей. При этом, как оказалось, селебрити пока и не готова стать матерью. В этом она призналась в ходе общения с подписчиками своей страницы в одной из соцсетей.

Фолловеры аккаунта звезды спросили ее о личной жизни и планах на будущее. Эта тема сначала разозлила Самбурскую, по ее признанию, она сначала намеревалась «ответить матом». Однако позже успокоилась и искренне рассказала, что стремится не просто стать родить ребенка, а иметь полноценную семью. На данный момент селебрити еще не встретила мужчину своей мечты, в браке с которым она могла бы стать матерью.

Стоит отметить, что на счету звезды сериала «Универ. Новая общага» год жизни с актером Кириллом Дыцевичем. После развода в 2018 году Настасья Самбурская не завязывала прочных отношений с мужчинами. До этого, в 2016 году, девушка встречалась с певцом IVANом, которого продюсировал, как и ее, Виктор Дробыш. Белорусский певец был моложе возлюбленной на восемь лет. Сейчас сердце артистки свободно, она полностью посвящает свою жизнь работе и творчеству, записывая новые песни и снимаясь в телепрограммах.


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