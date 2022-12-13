Брюки с пайетками – новогодний хит и тренд 2023 года: как создать с ними праздничный образ

Если вы задумываетесь уже сейчас о создании праздничного лука к Новому, 2023 году, тогда обратите внимание на брюки с пайетками. Это хит предстоящего периода корпоративов и вечеринок. С таким предметом гардероба можно создать весьма эффектные образы. Вдохновляемся идеями.

Брючный костюм

Создайте единый ансамбль, подобрав пиджак в тон к брюкам. В таком наряде вы точно будете блистать и сиять всю новогоднюю ночь. Актуальными являются расцветки металлик: серебристые и золотистые. Сочетать блестящий костюм следует с чем-то нейтральным. Простой пример — это надеть под пиджак обычную трикотажную футболку белого или черного цвета.

С массивной обувью

Есть блестящие костюмы, по фасону напоминающие пижамные. Там широкие штаны и кофта оверсайз. С помощью подобного комплекта образ получается весьма неформальным. Вы можете включить в наряд не элегантные туфли или ботинки на каблуках, а добавить нотку брутальности за счет более грубой мужской обуви. Тогда образ получится гармоничным и очень стильным. Рассмотрите вариант полуботинок со шнуровкой на тракторной подошве.

С удлиненным блейзером

Хорошее решение — подобрать блестящие брюки с топом. Отдавайте предпочтение брюкам с широкими штанинами, поскольку в данном случае вещи в обтяжку совершенно неуместны. Дополните наряд блейзером оверсайз нейтрального цвета. Оттенок должен сочетаться с цветом брюк и топа. Например, черный хорошо смотрится с серебристым.

С длинным пальто и перчатками

Создать стильный и женственный лук можно с помощью блестящих штанов, такого же блестящего топа с глубоким вырезом и элегантной верхней одежды. Например, пальто миди-длины черного цвета или любого другого темного оттенка. Обратите внимание, что в моде этой зимой верхняя одежда с меховыми вставками (например, окантовкой на манжете). Подберите перчатки в тон к верхней одежде, дополните лук стильной сумочкой.

С базовой одеждой

Необязательно подбирать блестящий верх — можно создать лук с включением вещей из базового капсульного гардероба. Например, стильно смотрятся блестящие брюки с черной водолазкой и черным пиджаком. Креативности образу добавляет обувь на высокой танкетке и каблуке.

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В футуристическом стиле

Выберите брюки цвета серебристый металлик и такого же цвета кофту оригинального кроя, чтобы создать лук в футуристическом стиле. Обратите внимание на украшения: они помогут завершить образ. В данном случае будут уместны колье и серьги, инкрустированные светлыми или полупрозрачными камнями, либо изделия из серебра (или белого золота).

Со свитером

Если вам не слишком по душе эпатажные образы, а больше хочется сделать акцент на тепле, уюте, домашнем луке, тогда можете использовать беспроигрышный микс в виде черных блестящих штанов и вязаного свитера яркого цвета. Например желтого, красного, зеленого, фиолетового, синего и т. д.

С белой рубашкой и водолазкой

Если нужен элегантный наряд для корпоратива, тогда обязательно обратите внимание на данное сочетание. Речь идет о наряде, который состоит из черных блестящих брюк, белой рубашки и черной водолазки. Чтобы образ получился более формальным и одновременно женственным, из обуви отдайте предпочтение остроносым туфлям на каблуках. Хорошо, если обувь тоже будет с блестками. Тогда она будет красиво смотреться со штанами и дополнять наряд.

С асимметричным топом

Если хочется сделать яркий, неформальный, но все же изысканный образ, тогда можете сочетать широкие блестящие штаны с белым асимметричным топом. С одной стороны, идея кажется слишком простой и избитой, с другой — такой лук всегда является беспроигрышным, и обычно с его помощью можно произвести настоящий фурор на вечеринке.