Карамельный балаяж на каштановые волосы: 10 идей модного окрашивания, которые стоит попробовать уже сейчас

Если вы являетесь счастливой обладательницей теплого или нейтрального цвета кожи и глаз, обратите внимание на технику окрашивания карамельный балаяж на каштановые волосы. В нем присутствует множество оттенков, которые помогут вам продемонстрировать красоту локонов и оригинальной прически.

Мокко

Если вы не настроены разбавлять цвет светлыми оттенками и предпочитаете соединить каштан с мокко, этот карамельный балаяж для вас. Он гарантирует визуальное увеличение объема и множество эффектных темных бликов.

С яркими бликами

Этот тип окрашивания подходит обладательница очень темных волос. Осветленные пряди имеют сочный карамельный цвет, что позволяет прическе выглядеть стильно и креативно. Общий тон приближен к коричневому, но не черному, а молочному шоколаду.

Со светлой карамелью

Очень стильная и привлекательная прическа, поскольку используется трендовое окрашивание балаяж, которое помогает волосам любого типа выглядеть максимально пышными, густыми и блестящими.

С клубничным оттенком

Карамельный балаяж с клубничными оттенками на некоторых прядях выглядит очень стильно. Такая прическа однозначно будет выглядеть нарядно при любой укладке, поэтому вы можете остановить выбор именно на этом варианте.

Со светлым карамельным обрамлением

Светлое обрамление освежает лицо и однозначно молодит. И если вы хотите достичь именно такого эффекта, предпочтите окрасить пряди ближе к лицу и выборочно по всей поверхности волос. Вариант окрашивания является мягким и теплым, смотрится естественно и органично.

Карамель с денежкой

Речь идет об очень стильных пепельных оттенках (похожих на цвет металлических монет), которые визуально добавят объема и смягчат рыжий оттенок волос. то есть, если вы не планируете добавить желтизны, этот вариант для вас будет самым оптимальным.

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С медовыми бликами

Также очень привлекательный вариант карамельного балаяжа на каштановые волосы. Добавьте несколько прядей с оттенками меда, и ваша прическа будет бесподобной.

Омбре на длинных волосах

Очень привлекательная и стильная прическа получается при использовании омбре на длинных волосах. Визуально добавляется объем, локоны выглядят шелковистыми, блестящими и невероятно эффектными.

С контрастным балаяжем

Имеется в виду сочетание очень темных оттенков (базовый цвет ваших волос) со светлыми и очень светлыми карамельными прядями. Это сочетание является максимально органичным, оно напоминает прикосновение ласковых солнечных лучей (частичный эффект выгорания).

Солнечные блики (на главном фото)

Очень стильным и привлекательным смотрится карамельный балаяж с солнечными бликами. Речь идет о сочетании множественных оттенков, которые присутствуют в данной концепции (от темно-коричневых у корней, до максимально светлых на кончиках волос).