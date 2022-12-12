Платье А-силуэта и одежда с баской: модные советы, как визуально уменьшить талию

Природа не наградила вас осиной талией? Не отчаивайтесь. С помощью правильно подобранной одежды вам удастся без труда решить данную проблему. Вот модные советы, как с помощью вещей визуально уменьшить талию.

Платье А-силуэта

Это изделие является прекрасным корректором фигуры. Желательно подбирать вещь без объемного декора сверху. Если верх будет облегающий и платье будет расширяться постепенно книзу, тогда ваша талия точно будет казаться тоньше. Дополнительно вы можете использовать пояс, чтобы обозначить талию. Рассмотрите платья с запахом: они стройнят, делают фигуру более пропорциональной, женственной.

Одежда с баской

Этот элемент декора точно скроет ваши проблемные места, а заодно создаст иллюзию осиной талии. Можете рассмотреть вариант платья с баской, если нужно создать романтичный образ. Также подойдет и костюм, состоящий из юбки и жакета с присборенной тканью в районе талии. Данный наряд прекрасно вписывается в офисно-деловой стиль в одежде.

Брюки или юбки с высокой талией

За счет создаваемого поясом акцента талия действительно кажется более узкой. Плюс создается идеальный женственный силуэт «песочные часы».

Изделия с высокой посадкой позволяют скрыть чуть выпирающий животик, сделать невидимыми складки на боках. В такой одежде вы точно будете выглядеть стройнее. Для большего эффекта отдавайте предпочтение на брюкам скинни, а более свободным штанам. Верх тоже можете подобрать более объемный. Тогда талия будет казаться совсем тоненькой.

Длинная верхняя одежда

Длинная верхняя одежда помогает отвлечь внимание от проблемной зоны талии и вытянуть визуально силуэт. Вы кажетесь выше и стройнее. Отдавайте предпочтение пальто или плащам с принтом. Под низ надевайте что-то неброское. Тогда узор будет привлекать к себе внимание, и окружающие будут сосредоточены на верхней одежде, а не на особенностях вашей фигуры.

Корсет

Самый простой способ, которым пользовались представительницы прекрасного пола еще во времена Средневековья. Тугой корсет в любом случае обеспечит вам осиную талию. Но будьте осторожны: не перетягивайте аксессуар настолько, чтобы вам было тяжело дышать. Вы можете использовать следующую хитрость. Наденьте корсет, завяжите не слишком туго, а так, чтобы вам было комфортно. Добавьте объема в нижнюю часть (например, за счет широких штанов) — и тогда на контрасте талия будет казаться тонкой.

Если хотите, тогда вместо корсета можете использовать широкий пося.