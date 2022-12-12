Клубочек и картон: делаем звездочку на елку своими руками (инструкция и фото)

Если вы любите мастерить оригинальные изделия своими руками, вас наверняка заинтересует идея сделать очень стильную и красивую звездочку в качестве игрушки для елки. Преимуществом этой работы является использование самых простых материалов, на которые не надо будет тратиться. К примеру, можно взять остаток пряжи и изготовить игрушку для домашней елки, малышу в детский сад или школьнику в школу (дети очень любят работать над созданием поделок вместе с родителями).

Материалы и инструменты

Для работы вам понадобится остаток пряжи, картон (можно использовать пластик, дерево или другой прочный материал), цветная декоративная бумага.

Также необходимо подготовить булавки с наконечниками, клеевой пистолет, ножницы.

Способ изготовления

Вырежьте из картона два одинаковых квадрата, затем положите один квадрат на другой, сместив углы по часовой стрелке (так, чтобы они не совпадали, а образовали восьмиугольную фигуру). Склейте квадраты, используя клеевой пистолет. На один квадрат приклейте цветную бумагу или придумайте другое декоративное покрытие аналогичного размера (также приклейте пистолетом или обычным клеем).

В каждый угол основы, которая уже напоминает форму восьмиугольной звезды, воткните булавку так, чтобы кончик был внутри, а остальная часть, включая наконечник шарика, находилась снаружи. Их нужно воткнуть параллельно толщине картона.

После этого переверните изделие и приклейте с тыльной стороны по центру кончик пряжи. Перенесите нить на лицевую сторону и обвейте ею первую и третью булавку. Затем вернитесь ко второй булавке и обвейте вторую и четвертую булавку.

Так продолжайте наматывать нити, пропуская среднюю булавку. Перемещайтесь, чтобы пряжа была равномерно распределена. Во время обмотки постепенно приближайтесь к центру, чтобы заполнить почти все пространство за исключением небольшой серединки.

Когда все будет готово, перенесите нить на тыльную сторону и закрепите клеем ее кончик.

Булавки вставьте в картон, чтобы снаружи остались одни наконечники в виде шариков. Они закрепят нить и не позволят ей распуститься.

Ваша звездочка готова, можете украсить ее дополнительными декоративными элементами.