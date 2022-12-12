Личное: “Отношения стали будто новые”

Вот здесь хорошо видна зависимость динамики СЗ от поведения автора.

oholya

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Благодарю за разбор моего предыдущего письма

https://evo–lutio-livejournal-com.turbopages.org/evo-lutio.livejournal.com/s/1511370.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1511874.html

В тот момент я испытала негодование, боль, неверие таким жёстким формулировкам.

После той ситуации А. много раз приходил, писал, говорил, что я нужна и я верила. Потому что если не нужна, то зачем мужчины сами пишут и хотят видеться, а потом пропадают? Для меня это до сих пор загадка, но уже не важно.

(Такие вопросы как у автора всегда бывают у тех, кто думают, будто для того, чтобы изредка писать, нужно сильное и осознанное желание. А на самом деле достаточно легкого импульса и понимания, что тот человек ждет. В данном случае СЗ автора для А небольшая, а n(ОЗ) то и дело становится отрицательной, поэтому он пропадает надолго. Почему после отдыха n(ОЗ) становится ноль?)

Зимой я приняла решение, что мне надо разводиться с мужем потому что не могу честно отказаться от А., любила его. И было не честно продолжать врать мужу. Уж лучше остаться, одной, так я, думала на тот момент.

Муж уехал в командировку, оставил дома кольцо.

Я очень переживала это, но решение моё было твёрдым. Я считала, что этим я избавлю его от себя, от такой бестолковой жены, которая засыпает, просыпается с мыслями о другом, любит другого и спит с ним.

Через 2 недели муж приехал в другом настроении, одел кольцо, начал покупать цветы, обнимать меня, сказал, что понял в чем был не прав и всё попробует исправить. Мне было очень горько всё это слышать, ведь это Я, а не он виновата во всём. Я сказала ему:”ты только всё усложняешь”. О своей связи с А. я не говорила, не решилась. Муж не понимал в чем причина. Было очень тяжёлое время.

Весной он опять уехал в командировку и сказал, что будет встречаться с другими женщинами, в июле он начал новые отношения.

Всё это время я каталась на качелях с А., который то появлялся, то исчезал, то расставался со мной, то приходил. Сейчас даже не интересно всё это вспоминать. Тогда я ревела через день, молилась, чтоб нашлись силы всё это закончить. Я уже просто хотела побыть одной и не думать ни о ком.

(В общем, автор не поверила моим словам, что ее СЗ выше для А. уже не будет, будет только ниже, и ее лучший шанс – спасать отношения с мужем, СЗ которого для нее снизилась только из-за влюбленности в А)

В конце августа мы виделись с А. последний раз и это был прекрасный вечер. Я была пьяна от любви к нему, мне казалось он тоже счастлив. Но потом он не писал неделю, хотя я написала ему на следующее утро. Я решила, что всё.

Через неделю он написал:

А. :”ты со мной не разговариваешь?”

Я. :”А., это ты молчал. Но мне уже не интересно разгадывать эти ребусы. Всё хорошо. Я тебя больше не люблю”

А. :”хорошо, попробую сохранить о тебе хорошие воспоминания”

После обеда

А. :”будем считать это опытом, забудь всё, что было”

Я. :”А.,никто никого не забывает,если нет проблем с головой. Время покажет”

Через пару дней

А. :”надеюсь, ты сохранишь мой подарок, в него была вложена душа”

Я. :”хорошо”

А. :”а я соберу всё барахло, что ты дарила и сожгу на даче (смеющийся смайлик)”

Я. :”это уже не важно”

А. :”это всегда было не важно (смеющийся смайлик)”

Ему не важно, а мне было важно всё, что я сделала, но по факту значит сливалась.

А.”не держи зла, я хочу, чтоб ты была счастлива”

Я. :”не придумывай, А., я любила тебя и у меня не может быть к тебе ничего негативного. Я тоже хочу, чтоб ты был счастлив”

А.:”быстро ты получается разлюбила”.

Я думаю, вот 2 года итак долгий срок для таких ужасных и разрушительных отношений, а он пишет-быстро…

(Ну вот здесь автору удалось взять себя в руки. Диалог с А. нормальный. А. пытается ее слегка удерживать, потому что в момент разрыва n(ОЗ) становится положительной. Почему, как думаете? В целом же, мы видим, запас СЗ автора очень небольшой)

Параллельно с мужем разводимся. Едем к адвокату по разделу имущества. Я ничего не понимаю, благо, он всё понимает, сам юрист. Я ещё сижу боюсь, что он меня с адвокатом обманут) что будет мне мстить, отберёт квартиру и буду я с детьми не пойми где. Сижу переживаю.

Едем домой.

По разговору понимаю, что он очень мягок со мной.

И тут не знаю, что на меня нашло, но я вспомнила Ваши старые посты и говорю:

“Давай не будем разводиться? Лучше собаку купим на эти деньги (налог за раздел имущества ого-го, оказывается)”

Муж:”я тебя больше не люблю и не хочу как женщину, ты мне не приятна и у нас больше ничего не будет”.

Ну хорошо, думаю, тем более, что он прав.

Высадил у дома, уехал

Через 10 минут пишет огромное сообщение, что не понимает, что происходит, и что эта ситуация его сводит с ума и что я е****тая (извините) и что он меня больше не любит

Я. :”ты прав, я виновата”.

Через день приехал с цветами, подарил, но сказал опять, что я больше тебя не люблю и не хочу, а если интима не будет, то ему такие отношения не нужны. Проиграл с детьми, я сказала, что я дура.

Ушёл.

А когда он уходил я думала, что я делаю? Не понимаю…

Потом писал мне огромные сообщения, но всё об одном, что больше меня не любит и что я испортила ему жизнь, я соглашалась, сказала всё сделаю как он хочет.

Через 3 дня приехал и остался. Больше ни разу не уходил. Отношения сейчас стали прекрасные, но пару недель было тяжело, он огрызался на меня, не хотел, но я разговаривала и мало-по-малу он оттаял и наши отношения сейчас стали будто новыми. Я очень Вам благодарна.

(Прекрасно автор все сделала. Посмотрите, как диалог за диалогом компенсируется ее косяк для мужа и он начинает рефлексировать ее СЗ и расплетать ЗВ. СЗ ее даже немного подрастает для мужа. Опишите подробно, что происходит)

Недавно был праздник

А. “Поздравляю с праздником) “

Я. :”спасибо) “

А. :”три года назад в этом день мы начали общаться. Это было хорошее время”

Я. :”да” (Наверное, не надо было ничего отвечать)

А. :”и слава Богу, что оно закончилось (смеющийся смайлик)”

Ничего не ответила, просто думаю, что тебе надо, я не трогаю тебя. Пишет так, что благодарен, что меня больше нет в его жизни, но объективно, я не доставала его сообщениями, когда он был рядом говорила о чувствах, не жадничала, но когда он отстранялся не лезла. Хотя это уже не важно.

(К сожалению, это начинается камбэк А. Он злится, скоро начнет то ругать автора, то писать о любви. Наверное напишет, что она виновата в его плохом поведении, ведь он ревновал ее к мужу, а она никак не разводилась. Это стандартное обвинение любовников в камбэке. Для автора это будет испытанием, но ей не нужно поддаваться на провокации. Потому что рост фигуры в собственном поле всегда происходит вместе с камбэком бывших, это побочный эффект. На курсе скоро я покажу визуально, почему и как это происходит. А пока опишите вы, как понимаете это)

Сейчас хочу поддерживать с мужем то, что удалось сохранить и приумножить.

Благодарю Вас бесконечно!