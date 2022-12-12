Мелирование блонд снова в тренде: модное окрашивание-2023 и секреты выбора для разных цветов волос

Осветленные волосы – это классика, которая никогда не умирает. Благодаря разнообразию техник и стилей окрашивания в настоящее время осветлить волосы можно таким образом, что они будут смотреться максимально естественно и не потребуют особого ухода.

Доказательством этому выступают тенденции 2023 года. В зависимости от того, какого цвета ваши волосы – светлые, каштановые или темные, можно будет подобрать мелирование в светлый цвет в определенной технике.

С появлением все новых техник осветление не только стало более безопасным для волос, но и смотрится более естественно. Чего нельзя сказать о мелированных волосах какое-то десятилетие назад. Тогда классикой мелирования было нанесение краски от корня, а в итоге получался эффект двух пешеходных дорожек, расположенных впритык друг к другу.

Смотрелось такое окрашивание как минимум комично. А те, кто осветлял таким образом волосы, наверное, помнят, как это портило их качество: они ломались и выглядели совершенно безжизненно.

Выцветшие на солнце

В 2023 году очень популярным будет эффект будто выцветших на солнце волос, получается настоящая красота. Воспользоваться этой тенденцией смогут не только блондинки, но и обладательницы светло-каштановых волос. Эта техника позволяет окрасить волосы таким образом, что осветленные пряди смешиваются с базовым цветом. Мелирование в данном случае совсем незначительно и позволяет долго не окрашивать корни, что значительно упрощает салонный уход, позволяя дополнительно сэкономить.

Балаяж

Балаяж останется популярным и в следующем году, так как он универсален для всех цветов волос. Осветление можно будет осуществить частично на светлых и темных волосах. Мелирование здесь тоже выглядит очень естественно, а отросшие корни долго можно будет не подкрашивать.

Еще больше натуральности

Этот вариант окрашивания является идеальным для тех, кто хочет, чтобы волосы выглядели максимально натурально. При таком окрашивании осветленные пряди распределяются равномерно по всей густоте волос, а осветленный оттенок выглядит приглушенным.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Мелирование при этом не привязывается к корню, а при окрашивании сочетается сразу несколько техник и оттенков. Это позволяет получить индивидуальный результат. Такой способ окрашивания подходит для светлых и светло-каштановых волос.

Светлые пряди у лица

Таким образом можно подчеркнуть высветленными прядями лицо. Более светлые оттенки волос позволяют придать дополнительный объем и выделить определенные участки лица. Темные пряди при этом создают визуальную глубину. Такая техника позволяет существенно омолодить образ.

Бережное мелирование

Эта техника предусматривает высветленные двух прядей, а основной цвет остается естественным. Таким образом можно сохранить качество волос. Необходимость подкрашивать корни при этом тоже отпадает. Такое мелирование подходит блондинистым волосам.

Естественное осветление и меньший контраст

Эта техника похожа на балаяж и заключается в том, что осветление осуществляется с более тонкими локонами, а более темный оттенок естественных волос оказывается у корней. Дополнительно осветляются кончики, что позволяет получить естественный градиент.

Создание высокого контраста

Эта тенденция уже сейчас набирает обороты и готова ворваться в 2023 год. Техника окрашивания позволяет изменять образ в зависимости от прически. Светлые тона наносятся на волосы, растущие ближе к шее, а темные волосы оказываются снаружи. Таким образом, если зачесать волосы, это позволит выделить более светлые пряди, а вот при распущенных волосах блонд будет виден по контуру лица. Такое окрашивание хорошо подходит для темных или каштановых волос.