Овнам важно определиться с дальнейшими планами и целями: Таро-прогноз на вторую неделю декабря

Предсказание карт Таро – один из самых проверенных и наиболее точных способов узнать, что сулит ближайшее будущее. Впрочем, составить универсальное толкование, подходящее всем и каждому, попросту невозможно, поэтому не забывайте сопоставлять написанную информацию с тем, что происходит в вашей жизни. Представляем вашему внимание Таро-прогноз на вторую неделю декабря 2022 года.

Овен

Аркан “Верховная жрица” советует Овнам чаще прислушиваться к интуиции – она позволит не упустить знаки судьбы. Также шестое чувство поможет обойти ловушки, расставленные судьбой, и найти путь к счастью.

Карта “Отшельник” призывает представителей знака провести ближайшую неделю в уединении. Таким образом вы сможете набраться сил, которые непременно понадобятся вам для будущих свершений.

“Влюбленные” в раскладе – символ долгожданных перемен. Также старший аркан призывает Овнов совершить важный выбор, последствия которого растянутся на ближайшие несколько месяцев.

Телец

Если верить карте “Правосудие”, на этой неделе Тельцам повезет получить награду за проделанную работу. Ее объем будет напрямую зависеть от того, сколько сил было вложено в тот или иной проект.

Один из самых позитивных арканов в раскладе – “Солнце”. Карта олицетворяет успех в любых начинаниях, а также призывает человека к активным действиям, ведь они помогут привлечь в жизнь позитивные изменения.

“Дурак” – символ счастливой случайности, а также призыв к разумной осторожности. Тельцам следует помнить, что удача не всегда будет находиться на их стороне, поэтому важно не рисковать понапрасну.

Близнецы

Согласно карте “Дьявол”, в конце недели Близнецам не повезет попасть в ситуацию, когда следует проявлять особую бдительность. Потакание дурным привычкам – верный путь к поражению.

“Колесница” открывает неделю и призывает представителей знака к активным действиям. Промедление в важный момент приведет к тому, что вы не сможете получить достойную награду за проделанный труд.

О возможности взять паузу и насладиться тишиной, Близнецам говорит “Солнце” среди старших аркан. Не бойтесь взять непродолжительный отпуск, чтобы набраться сил и улучшить настроение.

Рак

В ближайшее время Раку не следует совершать необдуманные поступки – об этом говорит “Умеренность” в раскладе. Научитесь прислушиваться к внутреннему голосу – это позволит избежать досадных ошибок.

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“Дьявол” в раскладе является призывом к борьбе с дурными привязанностями. В данном случае речь может идти как о вредных привычках, так и об отношениях с людьми, которые не приносят ничего позитивного.

Не стоит пугаться карты “Смерть” в раскладе Таро, ведь это символ обновления. Отныне Рак может не беспокоиться за свое будущее, поэтому не стоит слепо цепляться за прошлое.

Лев

“Император” в раскладе призывает Львов расставить приоритеты, а также отказаться от устаревших идей и планов. Также карта напоминает, что не стоит бояться пожертвовать чем-то малым ради достижения высшей цели.

Карта “Правосудие” предрекает Львам столкнуться с тяжелыми испытаниями в начале недели. Если вы не можете справиться с трудностями самостоятельно, не не бойтесь обратиться за помощью к родным и близким.

“Звезда” – символ успеха и исполнения желаний. Согласно данному аркану, отныне нет причин для беспокойства, поэтому можно смело идти вперед, продолжая привлекать нужные сценарии позитивными мыслями.

Дева

“Император” для Дев призывает не терять бдительность в начале новой недели. В противном случае вы рискуете столкнуться с влиятельным человеком, который доставит вам гору проблем.

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Позитивные перемены сулит карта “Императрица”, однако ожидать быстрых результатов все же не стоит. Также не стоит бросать уже начатые проекты ради того, чтобы незначительно повысить свои шансы на успех.

Если Дева продолжит преследовать сразу несколько целей, то это приведет к определенного рода трудностям. Об этом говорит карта “Дьявол” в раскладе, которая также призывает к более рациональному расходу энергии.

Весы

Для Весов одной из самых позитивных карт в раскладе Таро является “Мир”. Согласно данному аркану, представителям знака улыбнется удача, благодаря чему получится обрести свободу и независимость.

Карта “Дьявол” олицетворяет трудности, которые могут возникнуть из-за потакания слабостям и сиюминутным прихотям. Дабы не стать жертвой негативного стечения обстоятельств, постарайтесь избегать соблазнов любой ценой.

“Верховная жрица” среди старших аркан – призыв Весов к действию. Не забывайте, что в трудных ситуациях вы всегда можете положиться на интуицию – шестое чувство поможет найти верное решение.

Скорпион

Карта “Мир” завершает неделю и обещает положительные изменения всем, кто не привык упускать выгодные возможности. Однако стоит помнить о честности и ответственности – без этого удача быстро от вас отвернется.

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О том, что Скорпион сможет добиться успеха благодаря необычному способу решения задач, говорит карта “Колесница”. Также карта напоминает, что для достижения успеха необходимо долго и упорно работать.

Долгожданное разрешение сложной ситуации для Скорпиона сулит карта “Суд”. Отныне представителям знака не составит труда поставить точку в важном вопросе, попутно поставив на место обидчиков.

Стрелец

“Император” – символ карьерного роста, которого удастся достигнуть за счет налаживания отношений с коллегами и начальством. Помните, что пусть к мечте требует смирения, а также долгой и упорной работы над собой.

Аркан “Суд” является символом освобождения от проблем. Отныне ничто не помешает Стрельцам достигнуть своих целей, ведь все трудности, которые не давали покоя, теперь остались позади.

“Колесница” олицетворяет стремительный успех, который выпадет на долю Стрельцов в конце недели. Впрочем, для этого придется изрядно постараться, много работая и воздерживаясь от соблазнов.

Козерог

Призывом не лениться на выходных для Козерога выступает аркан “Император”. Помните, что у вас остается все меньше времени для того, чтобы завершить дела, которые были запланированы на этот год.

Неизбежные перемены, вслед за которыми придет долгожданное освобождение, сулит карта “Башня”. В скором времени пыль уляжется и представители знака смогут понять, как им быть дальше.

“Повешенный” в раскладе напоминает Козерогу простую истину – переоценив свои силы, вы рискуете наделать глупостей. Поэтому прежде чем действовать, обязательно продумайте сценарий отступления.

Водолей

Если верить карте “Колесо Фортуны”, в ближайшее время Водолей будет вовлечен в круговорот событий. Чтобы выйти из непростой ситуации с наименьшими потерями, старайтесь не спешить с выводами.

Позитивные изменения в середине недели обещает карта “Императрица”. Ну, а чтобы оградить себя от досадных промахов, рекомендуется уделять больше внимания деталям.

“Сила” в раскладе – знак того, что у Водолея осталось мало времени для преодоления трудностей. Если вы хотите успеть все, что запланировали, попросите помощи у друзей и родных – они вам не откажут.

Рыбы

“Колесо Фортуны” призывает Рыб к спокойствию. Помните, что не все события будут идти четко по плану, однако это не повод переживать и впадать в панику – рано или поздно судьба все расставит по своим местам.

Не медлить и начать воплощать в жизнь смелые идеи, Рыб призывает карта “Колесница”. Также аркан олицетворяет успех для тех людей, кто не привык относится халатно к своим обязанностям.

“Император” среди старших аркан говорит представителям знака о том, что не стоит отказываться от своих первоочередных целей. Также карта сулит полезные знакомства для тех, кто ищет поддержки со стороны.