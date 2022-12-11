Высокий лоб – не проблема, если правильно подобрана прическа: какие варианты идеальны для такого типа лица

Высокий лоб — это вовсе не плохо. Выбирая прическу для такого типа лица мы стремимся не скрыть его, а подчеркнуть достоинства лица. На протяжении всей истории высокие лбы считались символом привлекательности — женщины эпохи Возрождения даже выщипывали волосы на лбу, чтобы тот казался больше.

У некоторых из самых красивых женщин Голливуда, таких как Анджелина Джоли , Рианна и Тайра Бэнкс высокий лоб, так что это скорее достоинство, чем недостаток. Единственное, что требуется, так это подбирать прическу с учетом этой особенности лица. Давайте вместе посмотрим, на какие стоит обратить внимание.

Короткий прямой боб с челкой

Эта элегантная стрижка до подбородка с прямой челкой. Стрижка делает акцент на скулах и шее — и при этом отвлекает внимание от лба. Укладку можно сделать гладкой и прямой или искусно растрепанной. Французский боб-каре уже несколько лет находится в тренде , поэтому выбор этой прически не только скрывает большой лоб, но и позволяет выглядеть очень шикарно.

Мягкие, обрамляющие лицо ступеньки

Десятилетиями женщины делают многослойные прически, и на то есть веская причина — они добавляют объема и движения и, как правило, делают любую стрижку более динамичной. Слои также могут быть невероятно лестным вариантом для разных форм и черт лица, особенно когда сочетаются с челкой.

Челка – шторка

Можно с уверенностью сказать, что у нее есть свой шарм. Челка-шторка — это дань моде 1960-х и 1970-х годов, и она прекрасно подойдет тем, кто хочет скрыть высокий лоб. Следует иметь в виду, что она потребует определенного ухода и регулярной стрижки, чтобы хорошо выглядеть.

Объемные локоны

Объемные локоны больше напоминают прическу, чем стрижку, они скрадывают лоб. Обладательницам вьющихся от природы волос легче добиться такого эффекта, но хорошая новость заключается в том, что длина ваших волос и стрижка не имеют значения — вы все равно можете получить отличный результат. Людям с естественными прямыми или очень тонкими волосами, скорее всего, придется использовать средства для текстурирования и щипцы для завивки.

Длинная, зачесанная набок челка

Прическа с косой челкой закрывает часть лица, скрадывая большую часть лба. Зачесанные набок челки могут показаться не самым модным вариантом, но они уже успели перейти в разряд нестареющей классики. Создание диагонального угла поможет сосредоточить внимание людей на ваших центральных чертах, таких как глаза и губы. Зачесанные на бок челки не только уменьшают крупный лоб, но и могут льстить обладательницам круглого лица. Угол челки визуально вытягивает черты лица.

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Кудрявая челка

Тем из нас, у кого от природы вьющиеся локоны, возможно, в прошлом говорили, что челка — не лучшая идея. В частности, когда вы пытаетесь отвлечь внимание от высокого лба, фигурная челка не только отлично смотрится, но и привлекает внимание к глазам. Для людей с волнистыми и кудрявыми волосами важно подстричь челку таким образом, чтобы она красиво ниспадала, сохраняя при этом завиток

Помпадур

Помпадур — это забавный и смелый выбор прически, который идеально подходит для тех, кто ищет что-то необычное. По словам Essence , это также одна из рекомендаций стилиста по прическам Джиллиан Гарсия для людей с высоким лбом . Создание объема на макушке может сбалансировать лоб. Помпадур — это идеальный классический образ для тех, кто хочет убрать волосы с лица, но при этом быть ярким и экспрессивным.

Отросшие челки

Короткие челки были в тренде последние несколько лет, но они не лучший вариант для тех из нас, у кого высокий лоб. На самом деле, микро-челки только сделают его еще более выразительным, поэтому попробуйте выбрать более длинную, отросшую челку. Лучше всего, если линия челки проходит прямо по линии роста бровей. Если вам сложно представить, как выглядит отросшая челка, обратитесь к стилисту за вдохновением.

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Преимущество отросшей челки в том, что она не требует особого ухода, но при этом выглядит непринужденно и шикарно. В любом случае, она должна быть мягкой и естественной.

Свободные локоны

Распущенные, ниспадающие, волнистые волосы — это модный стиль по одной причине. Естественные волосы лестно смотрятся в любой ситуации, независимо от типа лица и от того, высокий или низкий лоб у женщины. Хвостики и косы обнажают линию роста волос, подчеркивая высокий лоб. А вот держать волосы распущенными – значит избежать такого эффекта.

Немного внимания к пробору. Хотя центральный пробор может отлично смотреться в сочетании с волнистыми волосами, боковой пробор может быть лучшим вариантом, если вы хотите отвлечь внимание от лба. Но все согласятся, что длинные волосы – это невероятно женственно и красиво. В сочетании с ухоженными бровями, такая прическа делает высокий лоб привлекательным и милым.

Тонкие челки

В отличие от прямой, густой челки, которая может немного утяжелить черты лица, тонкие челки закрывают лоб, сохраняя при этом общий вид легким и воздушным. Это универсальный вариант для самых разных женщин. Такие челки хорошо смотрятся с самыми разными типами волос, включая вьющиеся и волнистые.

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Если у вас маленький лоб и вы хотите подстричь челку, учитывайте, что голова будет выглядеть больше, а вот с высоким лбом все будет наоборот. Тонкая челка прекрасно подчеркивает достоинства высокого лба, не выделяя его сверх меры. К тому же, она создает расслабленный и романтичный вид.

Но здесь нужно учесть один важный момент. Если у вас высокий лоб и вы хотите сделать челку, убедитесь, что парикмахер хорошо понял задачу. Вам вовсе не нужна «глубокая» челка. Другими словами, она не должна начинаться с середины головы, так как это визуально сделает лоб еще больше.

Длинный боб

Длинный боб — одна из лучших стрижек, если у вас высокий лоб, потому что она всем идет. Кроме того, эта прическа имеет некоторую подвижность и волнистость, которые сбалансируют черты лица, отвлекая внимание от лба. Длинный боб — хороший вариант для людей, которые не хотят делать челку, а также не хотят избавляться от слишком длинной прически. В качестве бонуса, такие прически в тренде 2023 года, поэтому вы будете выглядеть не только к месту, но и очень стильно.

Еще одним преимуществом длинного боба является то, что из-за его длины объем волос смещается к корням, а не к концам, что может произойти с более длинными волосами. Короткие и средние стрижки помогут добавить естественный объем вокруг пробора. Дополнительный объем в верхней части волос поможет сбалансировать внешний вид высокого лба и практически нивелировать его.

Как видите, стрижка играет огромную роль в жизни женщины, позволяет оставаться стильной, яркой, скрывает те особенности лица, которые не слишком хочется демонстрировать и наоборот, подчеркивает достоинства. Выбирая прическу подумайте заранее, какого эффекта вы хотели бы добиться, это позволит вам сориентировать вашего стилиста и получить идеальный результат.