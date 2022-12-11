Больше не в моде: шапки, от которых надо срочно избавиться зимой 2023 (и чем их заменить)

Мода очень изменчива, и постоянно появляются новые тренды, которым модницы и модники неустанно следуют. Чтобы не выглядеть безвкусно, от некоторых вещей нужно вовремя избавляться. Сейчас речь пойдет о зимних шапках, которые выйдут из моды в 2023 году и от которых обязательно нужно избавиться.

Шапки без отворота

Шапки без отворота на самом деле мало кому идут, они постепенно вытягиваются, у них начинают заворачиваться края, что смотрится некрасиво.

Рекомендуется обратить внимание на утепленные береты или панамы. У таких моделей нет отворота, а выглядят они значительно лучше.

Шапки со стразами

Эти гламурные головные уборы давно вышли из моды. Такие шапки некоторое время назад любили носить модницы, особенно если обилие разноцветных камней на них поражало воображение. Но в наступившем сезоне модели со стразами свидетельствуют лишь о плохом вкусе. Они привлекают к себе слишком много внимания, а навязчивый декор подходит далеко не ко всей верхней одежде.

Слишком узкие

В свое время большой популярностью пользовались узкие шапки, сильно облегающие голову. Они придавали образу спортивный стиль и выглядели достаточно эффектно. Но в 2023 году их предлагается заменить на более свободные трикотажные модели.

Модели с надписями

Многие мировые бренды практикуют размещение своего логотипа или названия на различных аксессуарах. Но если речь идет о головных уборах, то сегодня это уже не модно – шапки с крупными надписями давно в списке антитрендов. Носить такие модели, конечно, никто не запрещает, однако лучше отдать предпочтение простым однотонным аксессуарам, которые хорошо сочетаются с любой верхней одеждой.

Если однотонный головной убор кажется скучным, можно рассмотреть шапки, береты, утепленные кепки с принтом. Теплые бейсболки и панамы с рисунком находятся сейчас на пике моды.

В неоновом цвете

В 2023 году в образе приветствуется яркость и разнообразие красок. Но что касается аксессуаров, зимой лучше оставить в покое головные уборы неоновых оттенков. Такие шапки привлекают много внимание, часто не сочетаются с пуховиками или пальто. Кроме того, они мало кому идут и их нельзя назвать стильными.

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Лучше всего подобрать к пуховику или пальто головной убор насыщенного контрастного оттенка. Шапка белого цвета будет отлично смотреться с черным пальто, а насыщенная синяя модель — с коричневым пуховиком. Такой прием позволит выделиться из толпы и при этом образ получится стильным.

Шапки из тонкого трикотажа

Такая модель, особенно если она длинная, – тренд ушедшего десятилетия. Лучше всего убрать этот предмет из зимнего гардероба 2023 года.

К тому же в такой шапке нет объема, она делает верхнюю часть головы визуально меньше. Все внимание смещается на щеки и нос, которые зрительно становятся непропорционально крупными. В конце концов, в холодное время года в такой шапке будет холодно.

Рекомендуется приобретать модели средней или крупной вязки, выбрав тот вариант, который лучше всего подходит. Если в приоритете тонкие материалы, тогда есть смысл обратить внимание на платки, находящиеся в этом году в тренде.

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Шапка с помпоном из меха

Меховые помпоны на вязаных шапках не актуальны. Зимой 2023 года их можно убрать подальше в шкаф до лучших времен.

Следует выбирать шапки с помпонам из того же материала, что и головной убор. Этой зимой в тренде будут квадратные шапки или кудрявые меховые панамы.

Шапка-чалма

Модель с узлом впереди определенно не входит в разряд модных вещей этой зимой. Даже поклонницам турецких сериалов не следует носить такие головные уборы.

Шапка-чалма подойдет лишь для наряда в стиле бохо. Для создания этнического образа следует приобрести шляпу, шапку из кудрявого меха или косынку из кожи.