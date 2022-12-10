 

Скандалы: После провала «прямой линии» Беглова в медийном блоке Смольного ждут кадровых перестановок

10.12.2022, 20:55, Разное
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Прямая линия с губернатором Александром Бегловым была записана заранее, сообщают как минимум три инсайдера в правительстве города и на телеканале «Санкт-Петербург»

Несмотря на это, избежать накладок не удалось. Так называемая «прямая линия» с Бегловым прошла 10 декабря на канале «Санкт-Петербург». Во время выступления были зафиксированы череда технических проблем, которые стали следствием ошибок сотрудников канала. Работники «Санкт-Петербурга» запутались при монтаже и перепутали блоки с материалом.

Когда ошибка была обнаружена, исправлять что-либо стало поздно. Именно этим объясняется то, что первая часть «прямой линии», не продлившаяся и часа, закончилась заявлением губернатора про «два часа» в эфире. После этого команда губернатора начала предпринимать попытки выкрутиться и заявила о «сбое» в трансляции.

В медийном блоке Смольного, по сведениям источников, началась паника, и команда Беглова принялась объясняться версиями об отключении света, хакерских атаках, плохом самочувствии сотрудников и «происках» предпринимателя Евгения Пригожина.

Сделать виновным директора телеканала Александра Малькевича едва ли удастся, так как он активно двигает патриотическую повестку и часто бывает в зоне СВО, хотя враги у Малькевича в Смольном имеются. Однако нужно «найти» виновных, и, по данным инсайдеров, произойдет это уже на будущей неделе. Кто будет назначен «ответственным» за провал, пока неизвестно, но очевидно, что в медийном поле Смольного грядут интересные кадровые перестановки.

Марина Малахова


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