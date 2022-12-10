 

Потребуют немало усилий: стало известно о тяжелом будущем Гузеевой

10.12.2022, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жизнь Ларисы Гузеевой бьет ключом: она то мчится на съемки шоу “Голос 60+”, то падает в объятья медицинского учреждения, то – судится с соседями. Все, что происходит с ней, сразу же оказывается под пристальным взглядом публики, разбирающей каждое высказывание, каждый поступок Ларисы под лупой с десятикратным увеличением.

Чем же заняться после того, как все косточки перемыты, а комментарии перечитаны? Обратиться к тем, кто может рассказать о будущем, попросив их дать новую пищу для сплетен и размышлений.

Эту почетную обязанность взяла на себя нумеролог и астролог Ольга Фисенко. Специалист рассказала о всех сферах жизни Ларисы Гузеевой в 2023 году, а также дала общую сводку последних лет.

Фото: личный архив Ольги ФисенкоЗвезды и карты показали Ольге, что у Ларисы продолжается “рост и расширение”, начавшееся два года назад. Именно в этот период на телеведущую будут как из рога изобилия сыпаться как новые рабочие, так и, соответственно, финансовые возможности. Уверена Ольга Фисенко в том, что Ларису Гузееву мы будем часто видеть на голубом экране и, скорее всего, даже не на одном телеканале.

“Не исключаю новые проекты. Возможно они будут не столь яркие для Ларисы Андреевны, но потребуют немало эмоциональных и физических усилий”, – подчеркнула специалист тяжелое будущее артистки, обратив, при этом, внимание на то, со всеми задачами и сложностями Лариса Гузеева справится.

Кроме того год наступающий принесет много перемещений и поездок, ремонт и, возможно, даже переезд. Также очень много усилий будет направлено Ларисой Гузеевой “в область дома и семьи”, чего, по мнению некоторых, не помешало бы сделать Марии Шукшиной.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05.22 / Потеряла ребенка, бросила мужа-изменника и попала в реанимацию: что пережила Наташа Королева

13.08.22 / Офисный стиль на осень-2022: составляем модные деловые образы, которые будут служить круглый год

15.04.22 / Экономист разоблачил ложь Байдена в отношении России

01.03.22 / Рианна, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Тина Кунаки и другие на финальном показе Вирджила Абло

15.08.22 / Комитет ООН по разоружению внёс израильский «Железный купол» в список неконвенционального оружия

27.05.21 / Яна Рудковская, Надежда Оболенцева и другие гости ювелирной презентации

19.01.21 / Россия и Белоруссия заставят Прибалтику попрощаться с “китайской мечтой”

01.09.22 / 1 сентября: Пересильд, Киркоров, Глюкоза, Лазарев, Рудковская и другие звезды отвели своих детей в школу

02.10.22 / Гойда, за флаером!

10.12.21 / В ПФР рассказали, кто перед новогодними праздниками получит двойную пенсию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика