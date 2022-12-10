Потребуют немало усилий: стало известно о тяжелом будущем Гузеевой

Жизнь Ларисы Гузеевой бьет ключом: она то мчится на съемки шоу “Голос 60+”, то падает в объятья медицинского учреждения, то – судится с соседями. Все, что происходит с ней, сразу же оказывается под пристальным взглядом публики, разбирающей каждое высказывание, каждый поступок Ларисы под лупой с десятикратным увеличением.

Чем же заняться после того, как все косточки перемыты, а комментарии перечитаны? Обратиться к тем, кто может рассказать о будущем, попросив их дать новую пищу для сплетен и размышлений.

Эту почетную обязанность взяла на себя нумеролог и астролог Ольга Фисенко. Специалист рассказала о всех сферах жизни Ларисы Гузеевой в 2023 году, а также дала общую сводку последних лет.

Фото: личный архив Ольги ФисенкоЗвезды и карты показали Ольге, что у Ларисы продолжается “рост и расширение”, начавшееся два года назад. Именно в этот период на телеведущую будут как из рога изобилия сыпаться как новые рабочие, так и, соответственно, финансовые возможности. Уверена Ольга Фисенко в том, что Ларису Гузееву мы будем часто видеть на голубом экране и, скорее всего, даже не на одном телеканале.

“Не исключаю новые проекты. Возможно они будут не столь яркие для Ларисы Андреевны, но потребуют немало эмоциональных и физических усилий”, – подчеркнула специалист тяжелое будущее артистки, обратив, при этом, внимание на то, со всеми задачами и сложностями Лариса Гузеева справится.

Кроме того год наступающий принесет много перемещений и поездок, ремонт и, возможно, даже переезд. Также очень много усилий будет направлено Ларисой Гузеевой “в область дома и семьи”, чего, по мнению некоторых, не помешало бы сделать Марии Шукшиной.