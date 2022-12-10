Атласный комбинезон и платье с V-образным вырезом: восемь новогодних нарядов в зеленых тонах
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Буквально три недели остается до наступления Нового года. Если вы пока еще не задумывались над тем, в каком наряде предстанете перед гостями, тогда пришло время восполнить это пробел. Возьмите на вооружение следующие идеи праздничных нарядов.
В зеленых тонах
Зеленый — один из традиционных цветов в одежде на Рождество и Новый год. С таким оттенком можно создавать стильные и вдохновляющие луки.
Например, красиво смотрится атласный комбинезон.
Длинное струящееся платье с V-образным вырезом позволит сделать акцент на женственности.
Теплая юбка с водолазкой и палантином создадут уютный и домашний образ.
Зеленая плиссированная юбка миди длины потрясающе красиво смотрится в сочетании с белым пуловером.
Кожаные широкие брюки с зеленым блейзером оверсайз позволят создать чуть неформальный, но очень стильный лук.
Джинсовый сарафан в сочетании с белой полупрозрачной рубашкой — наряд, который точно подойдет для веселой новогодней вечеринки.
Можно также надеть короткий сарафан, а под низ белый свитер с широким высоким воротом. Дополнить образ можно с помощью высоких сапог.
Асимметричный топ с одним рукавом и короткая клетчатая юбка (такой прин сейчас в моде) — в таком образе вы будете выглядеть очень привлекательно и стильно.
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