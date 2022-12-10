 

Атласный комбинезон и платье с V-образным вырезом: восемь новогодних нарядов в зеленых тонах

10.12.2022, 20:30, Разное
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Буквально три недели остается до наступления Нового года. Если вы пока еще не задумывались над тем, в каком наряде предстанете перед гостями, тогда пришло время восполнить это пробел. Возьмите на вооружение следующие идеи праздничных нарядов.

В зеленых тонах

Зеленый — один из традиционных цветов в одежде на Рождество и Новый год. С таким оттенком можно создавать стильные и вдохновляющие луки.

Например, красиво смотрится атласный комбинезон.

Длинное струящееся платье с V-образным вырезом позволит сделать акцент на женственности.

Теплая юбка с водолазкой и палантином создадут уютный и домашний образ.

Зеленая плиссированная юбка миди длины потрясающе красиво смотрится в сочетании с белым пуловером.

Кожаные широкие брюки с зеленым блейзером оверсайз позволят создать чуть неформальный, но очень стильный лук.

Джинсовый сарафан в сочетании с белой полупрозрачной рубашкой — наряд, который точно подойдет для веселой новогодней вечеринки.

Можно также надеть короткий сарафан, а под низ белый свитер с широким высоким воротом. Дополнить образ можно с помощью высоких сапог.

Асимметричный топ с одним рукавом и короткая клетчатая юбка (такой прин сейчас в моде) — в таком образе вы будете выглядеть очень привлекательно и стильно.


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