Плиссированные юбки зимы 2023: как создавать многослойные комфортные образы с актуальными моделями сезона

Красивая плиссированная юбка — это ключевой элемент гардероба, который можно носить и зимой, но то, как его носить, имеет большое значение.

Многослойные варианты не нравятся большинству женщин, так как делают фигуру полнее. В случае с длинными юбками такой эффект еще более выражен, поэтому при составлении повседневных комплектов можно пользоваться кое-какими хитрыми приемами. Вот несколько полезных советов, которые помогут носить плиссированную юбку.

Современные тенденции очень благосклонны к модницам, так как в зимнем гардеробе много вещей шикарных и женственных фасонов. В наши дни можно смешивать разные материалы и стили, поэтому творческий подход при создании повседневных комплектов приветствуется. Однако важно помнить, что каким бы красивым ни был предмет гардероба, он может предстать в невыгодном свете, если сочетается с одеждой неподходящего фасона.

Плиссированная юбка зимой

Плиссированная юбка — популярная сегодня базовая вещь. В последнее время она вновь вошла в моду и появилась в спортивных, элегантных и даже дерзких комплектах. Ее не нужно убирать подальше в шкаф в зимний сезон, просто нужно найти подходящие аксессуары, чтобы выглядеть стильно.

Версии миди и макси могут быть очень удобными даже в случае одежды больших размеров, так как они оказываются достаточно теплыми. Единственная проблема заключается в том, что юбки до середины икры могут ухудшить красивую фигуру, сжимая силуэт. Особенно это заметно в сочетании с ботильонами. Мало того, что сама юбка отрезает ноги, короткая обувь еще и притягивает взгляд и такой усиливает эффект.

В зимний сезон многие предпочитают вязаные свитера. Комбинация джинсов и худи также может быть шикарной и женственной при правильном сочетании, но юбка в складку действительно может подчеркнуть утонченную элегантность, присущую теплому верху.

Усложняет дело то, что юбки обычно сделаны из более тонкого и легкого материала, а толстый свитер оверсайз может выглядеть довольно странно в дополнение к плиссировке. Если талия полностью прикрыта, силуэт будет казаться еще более укороченным.

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Длина жакета также имеет большое значение. Неудачный выбор в одно мгновение разрушает женственный и симпатичный образ. Хотя плиссированные юбки могут быть и укороченными, наиболее популярны зимой варианты миди и макси. Жакет длиной до колен или выше колен будет очень невыгодно смотреться с плиссировкой, так как плотный верх зрительно укорачивает фигуру.

Рост не имеет значения

Правильное сочетание стилей – залог женственности и выигрышно представленной фигуры. Многие женщины боятся плиссированных юбок и думают, что они подходят только высоким, да и то только в сочетании с высокими каблуками. Однако эта шикарная вещь становится идеальной и шикарной в составе правильного комплекта вне зависимости от роста.

Сапоги

В первую очередь нужно обратить внимание на сапоги. Зимой ноги должны находиться в тепле, поэтому нужно выбирать соответствующую обувь. Ботильоны — далеко не лучший выбор, но длинные широкие сапоги отлично смотрятся с юбкой в ​​складку. Главное, чтобы юбка закрывала верхнюю часть сапог, еще лучше, если они не слишком отличаются по оттенку.Таким образом, не будет видимого контраста, который бы “резал” ноги.

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Толстовка с капюшоном

Всегда желательно выделить и подчеркнуть область талии, чтобы свитер и юбка вместе выглядели гармонично. Иногда достаточно заправить переднюю часть верха в юбку, но с помощью пояса можно еще больше акцентировать внимание на талии.

Пальто

Чтобы толстый материал не “разрезал” фигуру в самом невыгодном месте, нужно знать некоторые хитрости. С одной стороны, важно учитывать фасон юбки. Широкие юбки и модели из тяжелого материала плохо смотрятся в сжатом виде под прямым и облегающим пальто.

В этом случае зимой к плиссированной юбке целесообразно выбирать А-силуэт, то есть слегка расширяющееся книзу пальто. С другой стороны, длина юбки определяет длину верха. Лучше всего, если пальто будет длиннее юбки, но также допустимо, если оно будет заканчиваться на несколько сантиметров выше.