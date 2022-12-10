Маршрут «Земля — Луна — Земля»

Освоение спутника: межпланетный корабль, лунная база, поиск воды и площадка подскока до Марса.

Американский космический корабль Orion стартовал на сверхтяжелой ракете SLS, в беспилотном режиме облетел Луну и сейчас возвращается к Земле. Если все пройдет хорошо, то эта посадка после 25-дневной экспедиции проложит дорогу для пилотируемых полетов к Луне и на ее поверхность. Какие возможности открывает это достижение, что изменилось с предыдущей программы Apollo и как это повлияет на мировую космонавтику?

Более десяти лет в США велись разработки сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) и пилотируемого межпланетного космического корабля Orion. Первоначально, в середине 2000-х, планировалась большая программа Constellation с лунной базой и полетом на Марс. Но кризис 2008 года и новый президент поменяли стратегию, и от всех планов остались только сверхтяжелая ракета, «переделанная» из челноков Space Shuttle, и межпланетный космический корабль Orion. Практическая разработка этих систем началась уже в 2010-е, но конкретная цель для полетов тоже долгое время не определялась.

Были проекты посещения малого околоземного астероида, строительства окололунной станции Gateway с участием международных партнеров, но очередной президент Дональд Трамп провозгласил возвращение американцев на поверхность Луны, и эта идея понравилась всем — и NASA, и Сенату.

Новую программу возвращения на Луну назвали Artemis — «Артемида», по имени сестры Аполлона.

«Смена пола» научной программы не случайна, теперь планируется, что следующим человеком, ступившим на естественный спутник Земли, станет женщина, в противовес прежним исключительно мужским экспедициям.

Сегодняшний полет — Artemis 1 — первый в серии испытаний, которые необходимы, чтобы убедиться в надежности космической транспортной системы. В Apollo, например, в первый окололунный полет сразу отправили живой экипаж, а сейчас только манекенов.

Успешная посадка Artemis 1 это еще не означает, что можно начинать колонизацию Луны или «хотя бы» строительство лунной базы. Еще не готов ключевой элемент маршрута «Земля — Луна — Земля» — лунная посадочная и взлетная система. Сейчас ею занимаются в частной компании SpaceX, но работы там еще много, а предполагаемая дата посадки — 2025 год — выглядит крайне маловероятной.

Следующая экспедиция Artemis 2 ожидается в 2024 году, это будет уже пилотируемый полет. Четыре человека примерно повторят подвиг экипажа Apollo 8 1968 года с беспосадочным посещением окололунной орбиты, правда, длительность будет в два раза больше. Всего через год планируется третья экспедиция, и она же должна совершить первую в XXI веке высадку. Экипаж должен будет прилуниться у южного полюса Луны и произвести разведку предполагаемых залежей водяного льда. Эти залежи важны не только для науки, но и для дальнейшего освоения Луны: производства питьевой и технической воды, выработки кислорода для дыхания и производства компонентов топлива.

Далее идут более сложные и амбициозные планы с добычей лунных ресурсов, строительством базы на Луне и окололунной станции Gateway на орбите. На базе этой станции уже в 2030-х предполагается создание модуля для перелета к Марсу… В общем, фантастика!

Всерьез пока можно говорить только о первой и, может быть, второй посадке на Луну в конце 20-х гг. Остальное больше похоже на декларацию о намерениях и освоение бюджетных средств.

Пока никакой практической пользы для лунной базы не просматривается. Да, там будут вестись фундаментальные научные исследования, чтобы выяснить происхождение Луны и Солнечной системы, но их значение недостаточно, чтобы ради них рисковать человеческими жизнями. О заработке на туристических полетах тоже рано говорить, учитывая, что в программу уже вложено более $40 млрд. Главная мотивация США в развитии программы Artemis видится только во внешней политике — конкуренции с Китаем и консолидации дружественных стран вокруг США; и во внутренней — трудоустройство десятков тысяч инженеров, которые работали еще в проектах SpaceShuttle.

Если говорить о реальной колонизации, то исходить следует из возможных задач. Будет поток туристов — значит, надо строить «Луна-Парк». Захотят астрономы увидеть Вселенную через ясное лунное небо — строить обсерваторию. Освоит человечество управляемый термоядерный синтез — начинать добычу гелия-3…

Фото: AP/TASS

Разумеется, NASA понимает нынешнюю бесцельность лунной базы, поэтому использует ее как удобный повод для более широкой деятельности. Например, вместе с инженерной программой Artemis, американские космические чиновники занимаются фактически дипломатической деятельностью, формируя новый альянс стран, нацеленных на освоение космоса под эгидой США. Международное соглашение Artemis Accords — это не просто договор о совместной работе, наподобие Международной космической станции, но и новые правила использования космоса. Так, участники соглашения признают охраняемый статус мест исторических высадок, что косвенно противоречит нынешнему космическому праву о нераспространении суверенитета стран в космос. Также участники Artemis Accords готовы заняться добычей и использованием внеземных ресурсов, что выглядит посягательством на нынешнюю норму о неприсвоении ничего космического.

Artemis Accords можно было бы назвать «Лунным НАТО» или «Луносоюзом», куда, кстати, уже вошла Украина.

Кроме политики, NASA занимается и развитием лунной экономики: распределяет гранты и заказы частным компаниям на технологии добычи, переработки и использования внеземных ресурсов, на средства доставки различных приборов на Луну, контроля окололунного пространства. Пока никаких конкретных экономических перспектив, кроме госзаказа, Луна не обещает, но развившиеся в этих проектах компании имеют перспективы найти применение своим технологиям и в других направлениях, более земных и капиталоемких.

Китай и РФ пытаются что-то противопоставлять «Артемиде», но технологически и экономически отстают от союза Artemis Accords, поэтому могут опоздать к новому переделу космоса. Впрочем, лучше делить безлюдный и пустой кусок камня далеко от Земли, а не перечерчивать в тысячный раз карту нашей планеты.

Виталий Егоров,

популяризатор космонавтики, блогер zelenyikot

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