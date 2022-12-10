 

Вранье серийного лжеца не может длиться без конца

10.12.2022, 19:50, Разное
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Бездумное увлечение американцев паранормальными явлениями, а может, еще и пресловутая тупость приводят отдельных граждан США к странному вранью.

Вообще-то, лгунов и разного рода мошенников хватает везде. На бытовом уровне многие врут, не боясь разоблачения. Однако далеко не каждый решится нести чушь в официальных бумагах, отправленных в различные учреждения, где сведения могут досконально проверить. Понятно, если с головой у них все в порядке.

По поводу «серийного лжеца», коему стукнул уже 71 год, такие сомнения до поры до времени, видимо, не возникали. Как и угроза тюремного заключения. Последней каплей стало его вранье в заявке на продление лицензии для продолжения полетов.

Ной Феличе проживает в Фейетвилле, который находится в штате Северная Каролина. Будучи пилотом, он в далеком 1980 году разбил самолет, а теперь решил продлить лицензию, позволяющую летать. При описании этого случая он не придумал ничего правдоподобнее, чем обвинить в крушении своего самолета НЛО.

При этом вмешались, по словам пилота, не обычные неопознанные объекты, а подводные. Дескать, когда он летел над океаном, на машину был внезапно направлен луч света. Послан он был из водной пучины, а какие-то внеземные существа мешали работе оборудования. В результате бедняга получил серьезные травмы.

Полицейские, заинтересовавшиеся его биографией, обвинили Феличе в том, что тот серийный мошенник. Оказалось, что, пытаясь продлить свою лицензию, он солгал далеко не впервые. Чтобы признать его виновным в намеренном размещении в официальном документе информации, вводящей в заблуждение, присяжным потребовалось менее трех часов. Теперь вруну грозит тюрьма, возможно, лет на пять.

Федеральное авиационное управление не возражало против этого и обвинило именно Феличе в крушении, заявив, что тот отвлекся. Маловероятно, что этот пилот снова когда-нибудь полетит. Особенно после того, как он скрыл в заявлении выплаты по нетрудоспособности, которые получал от Департамента по делам ветеранов.

По словам помощника прокурора США Ричарда Саутвика, Феличе солгал, заявив, что у него нет судимостей, хотя на самом деле его уже четырежды обвиняли в правонарушениях. Серийный мошенник и раньше лгал полицейским, и в 2009 году ему было предъявлено обвинение во лжи о прошлых правонарушениях из-за разрешения на оружие. Позже Феличе стал частным сыщиком. Но и эта лицензия была отозвана из-за лжи о его прошлом.

19 апреля следующего года серийного лжеца ждет очередной суд, после которого он может быть отправлен за решетку на срок до пяти лет.

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, tajny.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews


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