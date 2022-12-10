Мнение: Зачем Газпром хранит газ на Украине?

Прислали видео. Владимир Путин удивляется, зачем Молдавия хранит часть закупленного в России газа на Украине. Президент России поручил Минэнерго разобраться….

Мне интересно, Минэнерго разобравшись, доложит президенту России, что Молдова вообще не покупает газ у России? Что «Газпром» поставляет газ предприятию АО «Молдовогаз»? И уже АО «Молдовогаз» поставляет газ потребителям? При этом АО «Молдовогаз» — это дочерняя структура «Газпрома», которому принадлежат 50% акций предприятия. Еще 13,44% находятся под контролем кабинета министров Приднестровья и переданы в управление «Газпрому».

Рассказывал обо всем этом и в публикации, и в видеоверсии:

В общем, президенту России Владимиру Путину если и удивляться, то удивляться надо тому, зачем Газпром хранит газ на Украине, ограничивая поставки газа в Приднестровье?

Картинки отсюда и отсюда

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