 

Мнение: Зачем Газпром хранит газ на Украине?

10.12.2022, 16:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прислали видео. Владимир Путин удивляется, зачем Молдавия хранит часть закупленного в России газа на Украине.  Президент России поручил Минэнерго разобраться….

Мне интересно, Минэнерго разобравшись,  доложит президенту России, что Молдова вообще не покупает газ у России?  Что «Газпром» поставляет газ предприятию АО «Молдовогаз»?  И уже АО «Молдовогаз» поставляет газ потребителям?  При этом  АО «Молдовогаз» — это дочерняя структура «Газпрома», которому принадлежат 50% акций предприятия. Еще 13,44% находятся под контролем кабинета министров Приднестровья и переданы в управление «Газпрому».

Рассказывал обо всем этом и в публикации, и в видеоверсии:

В общем, президенту России Владимиру Путину если и удивляться, то удивляться надо тому,  зачем Газпром хранит газ на Украине,  ограничивая поставки газа в Приднестровье?

Картинки отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08.22 / Daily Mail – британский парламент выбросил 2,6 млн порций еды

26.10.20 / Война: Армения хитростью избежала стратегической катастрофы

01.11.22 / Китай приближается к завершению строительства собственной космической станции

21.10.22 / Вслед за Ростуризмом «за ненадобностью» упразднят Минкульт

19.12.21 / В США осудили НАТО за высокомерие по отношению к РФ

27.01.22 / Мнение: Чапаев и пустота

10.03.22 / Мнение: Коротко по Украине. 09.03.2022

05.10.22 / В ТиНАО автобусы сервиса “По пути” перевезли более 520 тысяч пассажиров за год

10.07.20 / Бруклин Бекхэм снял сразу три неоднозначные обложки для Vogue

10.02.22 / Мнение: Cпособность к сопротивлению трудностям, приручение Германии и поставки газа в Нидерланды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика