 

Свершилось! Разродившаяся Ольга Орлова предъявила младенца

10.12.2022, 16:35, Разное
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Когда несколько месяцев назад Ольга Орлова объявила о том, что ждет ребенка, одни схватились за головы, а вторые – за платочки. Критики и хейтеры были в ужасе от решения 45-летней телеведущей завести ребенка, ведь по их меркам ей уже пора учиться вязать носки и готовиться к появлению на свет внуков. Старшему сыну Орловой, напомним, уже 21 – возраст, в принципе, подходящий для создания своей семьи.

Что же до фанатов экс-Блестящей: они были до мурашек рады за свою любимицу, особенно те, кто знали, как тяжело Орловой и ее новому мужу было добиться заветных двух полосок. И, наконец, свершилось!

К слову, будто назло хейтерам, Ольга проскакала всю беременность как стрекоза. Работала, путешествовала, посещала тусовки и заботилась о питомцах, чем не забывала делиться в своем блоге.

Накануне вечером подписчики Ольги получили приятный и неожиданный подарок: разродившаяся новым постом Ольга Орлова предъявила миру своего младенца. Малыш в белом боди кажется невероятно крупным на фоне хрупкой матери, которая крепко, но бережно прижимает к груди свое главное богатство…

Снявшая крупным планом фотоснимок Орлова затем перевела камеру телефона на остальные рамки, которых на полках стеллажа стояло огромное множество: вот малыш уже стоит на своих ногах, а вот уже учится в детском саду. Вперемешку с фотографиями старшего сына, Ольга показала свои детские и юношеские фотографии. Такой порыв она приурочила к визиту на свою старую квартиру, полную памятных вещей.


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