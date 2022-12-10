Тенденции маникюра зимы 2023: самые гламурные цвета и дизайны

Тенденции маникюра наступающего года настолько разнообразны, что смогут удовлетворить запросы и вкусы самых предвзятых модниц. Вы сможете выбрать любой из понравившихся вариантов, как для повседневной носки, так и для праздничных мероприятий. Остановимся на каждом тренде более подробно.

Жемчужный маникюр

Он выглядит очень нежно и женственно, поскольку ногти смотрятся ухоженными, а их расцветка подходит практически к любому наряду. Обычно преобладают белые или светло-розовые оттенки, но можно брать их за основу и добавлять свои оригинальные элементы (например, сделать французский маникюр с жемчужной основой). Такой вариант также называют хрустальным, поскольку покрытие можно сделать более объемным за счет специальной технологии.

Темные цвета

Они по-прежнему в тренде, как и укороченные ногти. Вы можете выбрать любой из цветов, начиная от бордового, шоколадно-коричневого или темно-синего и заканчивая черным. Единственным условием является наличие обильного глянца, который делает цвет очень насыщенным и красиво переливается.

Viva Magenta

Речь идет о глубоком природном цвете, который отличается не нежностью и романтизмом, а является смелым, провокационным и бодрящим. Это оттенок красного, напоминающий цвет кошениль (группы насекомых, которые используются в качестве натурального красителя) и пурпур. Если вы пока не решились использовать яркие цвета, начтите с этого. Он обладает такой энергетикой. Что вы сразу почувствуете силу, смелость и решительность, и ваше отношение к яркому направлению изменится.

Французский маникюр

Он так долго остается на пике популярности, что его можно назвать универсальным на все времена. Наступающий год не является исключением, только французский маникюр переходит в разряд «микро». Имеется в виду то, что полоска становится очень тоненькой и еле заметной, при этом ее цвет не имеет значения.

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То есть, основа, как обычно светлая нюдовая, а полоска может быть, как традиционно белой, так и красной, зеленой, серебристой, золотистой или синей. Кстати, все эти цвета будут основными в наступающем году Водяного Кролика или Кота, особенно оттенки синего и металлические тона.

Черный

Как уже было сказано, черный лак продолжает оставаться в тренде. Вы можете выбрать матовый или глянцевый оттенок по своему усмотрению, только следите за тем, чтобы все было изобилия: матовость без блестящей поверхности или обилие блеска. Также можно использовать глиттерные эмали (с мерцающим эффектом). Можно покрыть все ногти или выборочно, акцентировав внимание на одном или двух на руке (остальные остаются монохромными черными).

Блестящий

Очень уместный маникюр для новогодних вечеринок. Обилие сияющих блесток будет выглядеть просто волшебно, это красота и гламур, к тому же вы можете выбрать нужный вам цвет, чтобы сочетать его с нарядом. А можно поступить иначе и отдать предпочтение разноцветным блесткам, которые подойдут практически к любой одежде.

Голографический

Также очень привлекательный и уместный для праздников маникюр. Он смотрится очень нежно и женственно, в то е время он эффектен и экстравагантен. Длина и форма ногтей не имеют значения, поскольку в любом случае данный вариант будет выигрышным.

Вместо заключения

Тенденции наступающего года таковы, что вы можете использовать любую в качестве одной концепции или удачно сочетать тренды друг с другом. То есть, можно взять основу одного направления и дополнить элементом другого. Все зависит от вашей фантазии и желания найти свое оригинальное и уникальное решение. Не бойтесь экспериментировать и добавлять придуманные вами новшества. Следуйте своим вкусам и предпочтениям, тогда любой из видов маникюра будет смотреться максимально органично.