Мнение: ЦИК, тут тебе не Хогвартс! (с)

Вспомним то диковинное уже время, первые массовые митинги после долгого перерыва. Запись моя от 10 декабря… 2011 года.

С митинга

Ну что, я только что с митинга на Болотной. Зашел по дороге в интернет-кафе. Побывал сегодня и на Площади Революции, и вот на Болотной. Фотоаппарат с собой не брал – фотограф из меня невеликий, а фоток в Сети, уверен, и без меня будет море. Снег усиливается, но митинг еще не закончен – наоборот, такое ощущение, что и минут 40 назад, когда я уже уходил, он был в самом разгаре.

Выступавшие на митинге озвучили цифру: “По данным милиции, сегодня нас здесь собралось 100-150 тысяч человек!” Площадь встретила это известие радостным ревом. Я вот тоже не готов спорить с этим утверждением; наоборот – вполне может быть. Дело в том, что оценить очень сложно. По сути, вся эта “Болотная площадь” – это набережная вдоль канала, то есть все собравшиеся вытянуты кишкой на довольно значительное расстояние. Кроме того, как вы все наверняка уже видели на снимке, несметная куча народу набилась на пешеходный мостик “имени Лужкова”, как его иногда шутливо называли. Честно говоря, смотреть было страшно – ну как обвалится?

Реально на меня дохнуло началом 90-х. Их яркая примета – народный энтузиазм и немыслимое многообразие, многоцветье политических и общественных движений. Например: только прохожу через “рамку” при входе на Болотную – вижу старичка-лесовичка, с длинной седой бородой, и в руке у него натуральное Красное знамя с надписью “РКП-КПСС”. Ну, думаю, круто; делаю буквально два шага – а рядом плещется по ветру… “Веселый Роджер”! И держат два флага с пиратской символикой молодые люди битнического вида.

И так далее. По-моему, сегодня на Болотной можно было увидеть любую, мыслимую и немыслимую символику. Видел я, кстати, даже полумесяц и зеленое знамя ислама. Много было черных знамен и черно-красных. Анархисты? Я подошел поближе – там нестройные и лишенные благозвучности молодые голоса пытались нестройно скандировать “Власть – миллионам, а не евреям! Власть – миллионам, а не евреям!” Спросил стоявшего неподалеку человека с эмблемой на груди из белой ленточки (таких было много): “Это кто такие?” “Да не знаю, – равнодушно ответил тот. – Провокаторы какие-то”.

Дальше была группка с тоже черным флагом, на котором, впрочем, был нарисован какой-то сложный рунический знак. “А это что у вас?” – поинтересовался. Те сначала долго молчали, как будто застеснялись. Потом один все ж признался, что это “знак нижегородской демократии”.

Важная деталь насчет численности митинга: не стоит забывать, что дело-то происходит в России. Мы не немцы – типа, если митинг назначен на 14 ч, то все пришли в 13.59, чинно отстояли положенный час и чинно разошлись по домам. У нас народ понимает (как и я), по-другому: 14 ч – это значит, что на митинг можно прийти в любое время с 2 ч и хоть до вечера. Я шел на Болотную в 3 ч навстречу плотному (!) потоку людей с белыми ленточками, которые возвращались С митинга. Но когда дошел – народу на площади тьма, мостик, как я уже говорил, чуть ли не обваливается.

Походил там часа полтора, поорал, пошел обратно – и опять мне навстречу плотный поток людей, которые шли НА Болотную. С учетом такой вот “ротации” на Болотной побывало, вполне возможно, и все 300 тыс. человек.

Было на удивление мало пьяных, мало агрессии – имею в виду, внутригрупповой, друг к другу, агрессии в отношении к власти вполне хватало! Все это создавало то самое ощущение “спокойствия в толпе”, тепла и уюта “растворения в массе” – чувство, которое я с тех же 90-х успел позабыть.

Кстати, со стороны милиции я тоже не заметил никакой особой агрессии или хамства – что тоже похоже на 90е. Ментов везде было море, какие-то отряды “космонавтов” в полной экипировке, с дубинками перемещались прямо вместе с потоком людей, шедших с митинга и на митинг – но это все было спокойно, без гнетущего ужаса. Конечно, “вязать” сто тысяч – это совсем не то же, что 300-700 человек демократов на Триумфальной!

В связи с этим особенно забавно вспоминать, как вчера некоторые юзеры (не будем показывать пальцем) патетично заявляли о том, что они “уходят на митинг” и просят “не поминать их лихом” – так, словно они в субботу собрались забрасываться в тыл врага через линию фронта на неисправном бомбардировщике. Бояться-то нечего, вопрос в другом – ЧТО ДАЛЬШЕ?

Я, конечно, с удовольствием поорал вместе со всеми “Путина – в отставку! Путина – в отставку!”, “Мы за честные выборы”, и – новый лозунг – “Путин едет в Магадан!” Но – в чем и проблема всей митинговой демократии: вышли, постояли – что потом? Что делать, если власти просто игнорируют?

В необъятной толпе, где бушевало живое творчество масс, меня особенно потряс любовно исполненный рукописный плакат: “ЦИК, тут тебе не fucking Хогвартс!” Хотелось бы, чтобы так… (2011)