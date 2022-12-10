Разоблачили самих себя! – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Профессиональные критики и обычные зрители, посмотревшие первые серии документалочки от Гарри и Меган, ожидаемо развопились от возмущения.
Вопят: они разоблачили самих себя!
Фото: Соцсети
Претензий сразу несколько: ничего нового они не сказали (неправда), они делают деньги (правда).
Начнём со второго — про деньги.
Да, по слухам Меган и Гарри могут заработать на фильме до ста миллионов. Они делают деньги — да, это правда, и что?
Нет, ну серьёзно, с каких это пор честно зарабатывать стало плохо? Люди рассказывают о своей жизни, о своих чувствах и переживаниях, а те, кому это интересно, смотрят.
В первую очередь, это интересно как раз тем, кто сейчас орёт про «они делают деньги».
Не надо завидовать. Вот жизнь вопящих никому неинтересна даже бесплатно. А жизнь красотки Меган всем интересна. И вполне естественно, что она свои рассказы монетизирует.
Лучше было бы, если они жили на средства королевской семьи?
Ну, а по поводу того, что ничего нового ребята не рассказали, так это вообще наглая ложь. Вот, как описывает Гарри своё первое свидание с Меган:
«Я запаниковал. Я сходил с ума. Я вспотел».
Ну вот же, новое — Гарри вспотел.
Или ещё новенькое от Меган — она встречала дома Уильяма с Кейт и проявила радушие:
«Когда Уилл и Кейт пришли на ужин — я встретила ее впервые — помню, что я была в рваных джинсах и босиком. Но тут же кинулась ее обнимать. Меня не поняли».
По-моему, это очень интересно. Эта новая информация добавляет штришком надменный образ Кейт и её мужа.
Меган — полна радушия! — кидается к будущим родственникам. Ручки тянет, обнимает, хочет накормить ужином, а её презрительно не понимают.
Эта сцена тоже говорит о многом.
Фильм я пока не смотрела, признаюсь честно. Да и вряд ли буду смотреть, но претензии недовольных зрителей считаю необоснованными.
И новое все узнали, и деньги зарабатывать тоже неплохо.
Очень жаль красотку Меган — сколько ей пришлось пережить, да?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет