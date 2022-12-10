Мнение: Дежавю

Глава “Газпрома” Миллер назвал строительство газового хаба “главным итогом визита в Турцию».

Возникает чувство дежавю. Ровно теми же словами и с упоминанием того же «хаба» говорилось восемь лет назад – в декабре 2014 года. Именно тогда началась история Турецкого потока, который и должен был запитать означенный хаб любым потребным объемом газа.

Однако возникло противоречие, которое очень быстро привело к конфликту: турки запросили 10 процентов скидки на все объемы газа, поставляемые через ее территорию и право закупать все объемы российского газа на границе. С тем, чтобы затем перепродавать его уже как турецкий газ. Газпром встал насмерть, и к маю 2015 турки заявили, что никаких четырех труб Турецкого потока не будет, а будет две: одна на внутренний рынок Турции взамен «Балканского коридора», вторая – транзитная на стандартных условиях платежей за транзит по турецкой территории. Идея хаба была закрыта.

Газпром, которого условия Турции не устроили совершенно, начал войну в Сирии за право проложить еще две трубы, как и было предусмотрено исходным проектом. Войну, как известно, Россия с треском проиграла, чему свидетельство – утилизация труб «Турецкого потока» в 2018 году. Именно тогда стало ясно, что Турция смогла отбить нападение России и не изменит своего решения.

Телезрителям, впрочем, рассказали про небывалую победу русского оружия над ИГИЛ, хотя российская армия соприкасалась с ИГИЛ на самой-самой периферии его территории, а обе столицы Исламского государства были взяты коалиционными силами, да и основные сражения проходили далеко от территории действий российских военных. («Что, и эти нас тоже победили?»©)

Сколь-либо значимый результат войны с ИГИЛ – взятие поселка городского типа (километр на километр) Пальмиры, да и ту пришлось в панике бросать, а потом снова брать. Ну, хочется вам победы – да не вопрос. Главное: зачем Путин влез в Сирию, так и не срослось.

И вот теперь все по-новой. Вот только совсем на других условиях. Теперь турки ведут речь не о 10 процентах скидки, а о «более 25 процентах». И еще один вопрос – об условиях продажи российского газа. Теперь Газпром не может продавать от своего имени газ в Европе – эмбарго и санкции. И значит – турецкое условие о продаже Турции газа на границе придется выполнять.

Что в сухом остатке? В 14 году Газпром отказался от 10-процентной скидки и от продажи газа на границе. В 2022 именно об этом он ведет переговоры с Эрдоганом, и ни о каких 10 процентах речи уже не идет. Не идет даже о 25 процентах. Торгуются за более высокие скидки. Ну, и затраты на войну в Сирии, конечно. Хотя это не к Газпрому, а к бюджету – платил за всю эту роскошь именно он.

И после всего этого кто-то будет рассказывать про стратегический гений и таланты кремлевской шпаны?

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