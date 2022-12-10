Во Франции COVID-19 и энергетический кризис вызвали рост цен на туалетную бумагу

Французы констатируют рост цен на туалетную бумагу: порой упаковка стоит почти в два раза дороже, чем до пандемии, пишет France info в репортаже. Частично это связано с карантинами и как следствие дефицитом сырья, однако ситуацию усугубляет подорожание энергоресурсов.



AP

На выходе из супермаркета тележка Синтии заполнена: туалетная бумага занимает в ней много места и значительно увеличивает общую сумму покупок, рассказывает France info. «Раньше упаковка в 32 рулона стоила 8—9 евро, а теперь её цена повысилась до 14 евро. К тому же там стало меньше рулонов. Что поделать, всё равно купим, раз нужно», — со смиренной улыбкой отмечает Синтия.

Частично в подорожании туалетной бумаги виноваты карантины. Чтобы разобраться в причинах сложившейся ситуации, журналисты отправились на завод компании Papeco в департаменте Манш, где уже почти 100 лет производят это средство гигиены. Сырьём для него выступают огромные кубы переработанной бумаги, которые в последнее время становятся всё более дефицитным товаром. «Во время первого карантина офисы были закрыты, — объясняет управляющий заводом Эммануэль Кулон. — Меньше офисной работы, следовательно, меньше корзинок с бумагой. Центры переработки мусора тоже были в течение некоторого времени закрыты, и цены автоматически поднялись».

Рост цен на туалетную бумагу по-прежнему ощущается — теперь на него также влияет увеличение стоимости электроэнергии. Для производства бумаги необходимо обеспечить работу множества станков. Самый главный из них издаёт больше всего шума и поглощает больше всего энергии. Как рассказывает Кулон, принцип его работы заключается в том, что влажную бумажную массу на последнем этапе просушивают, и именно для этого процесса необходим газ, цены на который в этом году подскочили в семь раз.

Все французы ищут способы сократить расходы, и оператору станка Кевину, который проработал в этой должности уже 10 лет, тоже пришлось поменять привычки. По его словам, на предприятии стали останавливать некоторые двигатели, чтобы сократить время обработки паром.

Усилия по уменьшению трат прилагают и на уровне руководства. «На каждом месте производства мы собираем выписки по счетам за электричество и газ, чтобы проанализировать, почему мы потребляли больше или меньше», — уточняет менеджер по производству Том, который также следит за энергопотреблением на предприятии. Благодаря этому в текущем году удалось сэкономить 10% газа, что, однако, не позволит сохранить продажную цену. До эпидемии COVID-19 классическая упаковка туалетной бумаги продавалась по €8, а теперь стоит €10,5.