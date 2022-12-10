Выпускников американских школ, способных умножать в уме двухзначные числа, будут считать одарёнными

Американские корпорации и образовательные учреждения объявили о введении единого стандарта для выявления и дальнейшей эксплуатации одарённых выпускников.

Планируется, что такие студенты получат преимущество при трудоустройстве и смогут заключать предварительные контракты ещё не закончив школу.

Среди критериев одарённости озвучены следующие способности: умножение в уме двухзначных чисел менее чем за 25 секунд, владение более чем одним языком помимо английского, испанского, китайского, хинди и польского, заучивание стихотворений или эссе, состоящих более чем из 100 слов, умение определять время по стрелочным часам быстрее чем за 5 секунд.

Параллельно вводятся также критерии гениальности. Для американского выпускника таковыми будут считаться: более 10 прочитанных книг для взрослой аудитории (выпускник должен пересказать сюжет и помнить имена хотя бы главных героев), умение вычислять квадратные корни без калькулятора и чертить на бумаге трёхмерные объекты не менее чем в двух проекциях с рамкой и заполненной основной надписью шрифтом по ГОСТ 2.304-81.

Для одарённых и гениальных школьников с 2023 года будет введена стимулирующая выплата в размере $2500 ежемесячно и гарантированное трудоустройство в крупных корпорациях США. Получить статус можно с 16 лет, но не позже 21 года – среднего возраста окончания школы.

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