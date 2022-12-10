 

Выпускников американских школ, способных умножать в уме двухзначные числа, будут считать одарёнными

10.12.2022, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американские корпорации и образовательные учреждения объявили о введении единого стандарта для выявления и дальнейшей эксплуатации одарённых выпускников.

Планируется, что такие студенты получат преимущество при трудоустройстве и смогут заключать предварительные контракты ещё не закончив школу.

Среди критериев одарённости озвучены следующие способности: умножение в уме двухзначных чисел менее чем за 25 секунд, владение более чем одним языком помимо английского, испанского, китайского, хинди и польского, заучивание стихотворений или эссе, состоящих более чем из 100 слов, умение определять время по стрелочным часам быстрее чем за 5 секунд.

Параллельно вводятся также критерии гениальности. Для американского выпускника таковыми будут считаться: более 10 прочитанных книг для взрослой аудитории (выпускник должен пересказать сюжет и помнить имена хотя бы главных героев), умение вычислять квадратные корни без калькулятора и чертить на бумаге трёхмерные объекты не менее чем в двух проекциях с рамкой и заполненной основной надписью шрифтом по ГОСТ 2.304-81.

Для одарённых и гениальных школьников с 2023 года будет введена стимулирующая выплата в размере $2500 ежемесячно и гарантированное трудоустройство в крупных корпорациях США. Получить статус можно с 16 лет, но не позже 21 года – среднего возраста окончания школы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12.21 / Суд в Беларуси приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима

20.05.22 / Мнение: Случай под Авдеевкой

09.06.22 / Рабочий, насаженный на штырь от паха до головы, не только выжил, но полностью поправился

11.12.21 / Татьяна Васильева рассказала о неприязни к «пузатым мужчинам»

15.07.22 / “Надеюсь, больше никогда не увижу”: острая на язык Васильева осадила правдоруба Садальского

08.05.21 / Наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания представили новые фото сына к его первому дню рождения

17.08.22 / Что ждет купивших квартиры в Турции россиян

24.11.20 / На Марсе обнаружены следы наводнения библейских масштабов

19.03.22 / Ученые нашли ген, защищающий от болезни Паркинсона

21.06.21 / Трудное счастье королевы эпизода Любови Соколовой – музы великого Данелии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика