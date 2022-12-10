 

Марка Mazda представила обновленную Mazda 6

10.12.2022, 15:08, Разное
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Японский автогигант Mazda презентовал новую модификацию популярного седана Mazda 6, а также продемонстрировала спецверсию.

Новинка приурочена к 20-летию с момента появления вышеуказанной модели. Производитель существенно модернизировал технические параметры, включая мотор, тормозную систему и компоненты, повышающие комфортное управление. Под капотом Mazda 6 установлен 2,2-литровый дизельный двигатель с отдачей 200 л.с. Кроме того, новинка получила улучшенные параметры безопасности.

Особенностью юбилейной спецверсии 20th Anniversary Edition указали крупные колесные диски, шильдики на кузове, а также яркий цвет кузова. В РФ модель Mazda 6 продается от 2,54 млн рублей в начальной комплектации.


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