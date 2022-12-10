 

На прямой линии Беглов решил не поднимать тему «антинародного закона» о КРТ

10.12.2022, 15:08, Разное
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Губернатор Александр Беглов 10 декабря провел прямую линию. Как сообщила глава его пресс-службы Инна Карпушина, поступившие вопросы от горожан распределяли по группам. В частности, обращения касались транспортной инфраструктуры, социальной поддержки, ЖКХ, медицины. При этом вызвавший в свое время общественный резонанс закон о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) не попал в список наиболее волнующих.

Этот факт вызывает удивление – горожане активно обсуждали скандальный законопроект о КРТ в комментариях к анонсу прямой линии и спорили о востребованности этой программы.

Напомним, соответствующий закон Беглов подписал летом 2022 года. Документ предусматривает снос «хрущевок» в центре города. Петербуржцы недовольны инициативой, так как она не гарантирует предоставление равноценного жилья.

Примечательно, что общественное давление и внимание СК РФ вынудило Беглова перенести сроки реализации закона на 2024 год. Однако активисты и градозащитники планируют добиться полной отмены документа.

При этом в городе действует Общественный штаб по вопросам КРТ. Активисты уже отмечали то, что этот орган бесполезен. Он не выполняет своих функций, а заседания не приносят пользы и часто заканчиваются скандалами.


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