Володин потребовал от Германии и Франции выплатить компенсации жителям Донбасса

Моральная и материальная ответственность за происходящее в Донбассе лежит на Берлине и Париже, констатировал председатель ГД.

Володин напомнил, что в разгар политического кризиса на Украине зимой 2014 года Германия и Франция стали гарантами договоренностей между властью и оппозицией. Это привело к госперевороту и геноциду населения Донбасса, написал спикер ГД в своем телеграм-канале.

Затем Берлин и Париж участвовали в заключении Минских соглашений. “Но, как заявила Меркель, исполнять их никто не планировал, назвав это попыткой дать время Украине для ее милитаризации”, – прокомментировал Володин признание бывшего канцлера ФРГ.

Экс-глава германского правительства вместе с бывшими президентами Франции и Украины Франсуа Олландом и Петром Порошенко должны понести ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств, считает спикер.

“После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало”, – подчеркнул Володин.

Ранее спикер обвинил США и страны Евросоюза в поддержке украинского фашизма. Он предупредил, что в будущем Западу придется нести ответственность за свои действия.