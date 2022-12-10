 

Россияне экономят перед Новым годом и закупают продукты на 20% дешевле

10.12.2022, 14:55, Разное
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Аналитики Kokoc Group рассказали о подготовке россиян ко встрече Нового года. Как оказалось, соотечественники экономят перед праздником, закупая продукты на 20% дешевле и встречать его будут более скромно.

Аналитики интернет-маркетиновой компании Kokoc Group рассказали о главных тенденциях в преддверии Нового года. По данным мониторинга цен и покупательских предпочтениях специалисты сделали вывод, что россияне стали чаще экономить. Уже сейчас эксперты прогнозируют дальнейший спад динамики приобретения соотечественниками непродовольственных товаров. Ближе к зимним праздникам граждане РФ стараются все больше экономить, покупая товары со скидками и в менее дорогостоящем сегменте.

Из-за усложнения геополитической ситуации финансовая ситуация ухудшилась по всему миру, не обойдя и Россию. Сейчас на рынке онлайн-продаж заметен спад, который к Новому году дойдет до отметки в 20%. Эта цифра актуальна для продуктов питания, для дома товары продаются меньше на 16-17%. Следует отметить, что сейчас стоимость традиционного для праздника шампанского вырастет примерно на 40%.

При этом аналитики не берутся утверждать, что такой же тренд коснется остальных категорий с более высокой ценой. Ювелирные украшения и электроника может продаваться на том же уровне, что и в прошлом году, примерно в 18 тысяч рублей. В то же время, из-за стремления россиян сэкономить могут потерять в росте заказов на Новый год рестораны.


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