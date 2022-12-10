Вирус ветряной оспы был выпущен из царской биолаборатории во время восстания Пугачёва

В авторитетном научном журнале Nature опубликована статья американского профессора медицины Роберта Джефферсона «Ветряная оспа: история болезни».

Как оказалось, вирус несколько столетий хранился в секретной императорской биолаборатории под Оренбургом, которая была разграблена войсками Емельяна Пугачёва в 1774 году.

– Ветрянка была полностью побеждена ещё в Средневековье, к концу XVIII века она оставалась только в лаборатории Романовых. Русские мятежники захватили её и произошла утечка вируса, – пишет Джефферсон.

Согласно архивным документам, первый случай ветряной оспы был официально зафиксирован в России в 1775 году, после чего вирус начал распространяться в Европе. По данным Всемирной организации здравоохранения за последние 200 лет ветрянкой переболело более одного миллиарда человек.

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