Мнение: О сделке России с Америкой… Байден прогнулся, Путин победил?

Между Россией и США закреплён новый «обменный курс». Благодаря чему на Родину после 12-летней отсидки возвращается Виктор Бут, которого американский суд приговорил к 25 годам за контрабанду оружия (Бут обвинений не признал), а в Штаты летит темнокожая баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в августе химкинский суд приговорил к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков (в её багаже российские пограничники нашли флакон с маслом каннабиса, запрещённого в РФ). Многомесячная интрига завершается рождественским хэппи-эндом.

Таким образом, в этом году Москва сумела вытащить уже второго осуждённого в Америке россиянина, которого помимо легально инкриминируемых деяний подозревают в тайной работе на спецслужбы. Прежде, в апреле, домой вернулся лётчик Константин Ярошенко, приговорённый 11 лет назад в #США к 20-летнему заключению за подготовку к транспортировке крупных партий кокаина. Его обменяли на студента из Штатов Тревора Рида, котороый в 2020 году получил 9 лет колонии за нападение на полицейских.

И вот — новая сделка в формате «один к одному». Похоже, такой обменный курс постепенно закрепляется. И это можно считать «победой Москвы». Ранее в Вашингтоне настаивали, что за одного Бута двух американцев дают. И предлагали включить в обмен ещё и осуждённого в России за шпионаж американского морпеха Пола Уилана. Но в Кремле и на Смоленке твёрдо выдерживали политическую линию на «паритетный» курс.

И выдержали. Президент США Джо #Байден оказался вынужденным снова «принимать непростые решения». Похоже, ему была прямо сейчас позарез нужна красивая рождественская история, чтобы не менее красиво «продать» её американскому избирателю. Почему — вопрос к внутриполитической кухне Соединённых Штатов, но темнокожая спортсменка, томящаяся в холодных сибирских застенках (на самом деле — в мордовской женской колонии) тут пришлась как нельзя более кстати. Чего нельзя сказать про белого цисгендерного морпеха.

Ну а Полу Уилану, похоже, придётся ждать нового раунда обмена. В качестве кандидатов с российской стороны называют «хакера» Романа Селезнёва, сына депутата Госдумы РФ от ЛДПР Валерия Селезнёва. Депутатского отпрыска в 2013 году американская Секретная служба «отловила» на Мальдивских островах, а четыре года спустя суд в Сиэттле приговорил его к 27 годам лишения свободы за мошенничество с использованием электронных средств связи. Есть и другие кандидаты на обмен: всего в американских тюрьмах, по данным МИД РФ, содержатся около 2 тыс. россиян. Впрочем, далеко не все из них связаны со спецслужбами или с депутатским корпусом.

Ну и кто там вещал, что с «террористическими режимами» переговоров не ведут? Очень даже ведут! Активно торгуются, шумно спорят, но в конце концов кулуарно договариваются и сделки заключают, когда дело касается реальных интересов «больших пацанов»…

Так что интересный вопрос теперь: где же России набрать столько американцев для поддержания «равновесного» обменного курса?

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