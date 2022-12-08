Шикарный тренд для спальни – вязаные изголовья кроватей (идеи дизайна для рукодельниц)

Изделия, сделанные своими руками, обретают все большую популярность. Не стал исключением и текстиль, а также изголовье кровати. Оно выглядит настолько привлекательным, что практически преображает спальню. Если вы следите за модными трендами и хотите, чтобы ваша спальня выглядела стильно и эффектно, воспользуйтесь предложенными идеями.

Изголовье из хлопчатобумажных кос

Речь идет о полосках ткани с наполнителями, из которых сплетены косы. Такое изделие легко можно сделать самостоятельно или купить готовые предметы в магазине. Достаточно нескольких кос, которые вы подвесите сверху изголовья, и оно легко впишется в стиль лофт.

Из сот

Очень стильно смотрятся шестиугольники в виде соты, которые соединены в общее полотно. Их можно связать на спицах или крючком, сделать монохромными или цветными.

Из вязаного платочного полотна

Если вы умеете вязать на спицах, нет ничего проще, чем связать изголовье платочной вязкой, которая является одной из самых легких. Если хотите немного освежить дизайн, используйте разноцветные нити и создайте свой оригинальный рисунок.

Макраме

Вязаное изголовье может сделать рукодельница любого направления. Если вы умеете плести узоры макраме, у вас получится оригинальный и стильный дизайн, который будет уникальным.

Из связанных подушек

Пошейте небольшие подушки, добавьте наполнителя и свяжите оригинальным узором (его можно выбрать в Интернете). Получится поверхность с необычайно красивыми текстурами, которая украсит изголовье вашей кровати.

Кожаное

Если у вас есть полоски натуральной или искусственной кожи и вы умеете использовать корзинное плетение, можете украсить свою спальню креативной обновой. Изголовье из кожи гармонично впишется в деревенский стиль.

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Из пряжи

Можно использовать пряжу любой фактуры и соединять в полотно виде обычных нитей, косичек, жгутов и пр. Плюсом изделия является возможность израсходовать остатки пряжи.

Вязаное спицами ажурным узором

Очень оригинальный способ, который можно использовать для изготовления изголовья кровати. Ажурные узоры смотрятся просто восхитительно.

Подвеска макраме

Вы можете не плести изголовье техникой макраме, а просто прикрепить на стену подвеску на деревянной палочке. Такой вариант будет смотреться не хуже, чем привычное изголовье, которое является частью кровати.

Из тканого джута

Этот вариант также органично впишется в кантри или деревенский стиль, подойдет к стилю прованс и даже морскому, поскольку джут также в нем используется. Выберите оригинальный дизайн, и ваша кровать сразу станет выглядеть нарядно.