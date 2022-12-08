Синоним элегантности и простоты: идеи эффектных образов в серых тонах

Серый цвет в образе априори может показаться скучным и унылым. Но модные инфлюенсеры продемонстрировали обратное своими элегантными нарядами. Если вы не совсем уверены, что сможете вписать серый цвет в повседневный гардероб, то вам поможет эта статья.

Синоним простоты и элегантности

Серый может стать идеальной заменой черному, а это значит, что вы сможете разнообразить свой офисный стиль. Такой образ транслирует профессионализм, безопасность, спокойствие.

Серые джинсы, объемная куртка и обувь с квадратным носом – идеальный вариант для городских будней.

Серая гамма в одежде хорошо смотрится как на блондинках, так и на брюнетках. Важно подобрать правильный оттенок, подчеркивающий цвет волос.

Образ в серых тонах идеально впишется в осенний дождливый день. Не забудьте про аксессуары: прозрачный зонт и небольшую сумочку.

Макси-свитер косой вязки, плиссированная юбка, берет и плотные колготки – такое смешение тканей и стилей будет выглядеть интересно и уместно, если правильно подобрать цветовую гамму.

Если на мероприятии предполагается дресс-код, то клетчатая тройка серого оттенка – идеальный вариант, чтобы выглядеть стильно и соблюсти формальности.

Теплый серый джемпер в сочетании с брюками в тон это пример правила “меньше да лучше”.

Платье крупной вязки в пол – прекрасное сочетание уюта и сексуальности.

Как выглядеть элегантно и стильно? Формула проста: кашемировый свитер, серые джинсы и огромный шарф, в который так уютно кутаться в пасмурную погоду.

Выбирайте оригинальный образ, который вам по душе, и не бойтесь экспериментов в моде.