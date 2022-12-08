Мнение: Арабы (и русские) как вояки

Внезапно нашел крайне интересное описание особенностей арабских армий, “завязанных” на менталитет арабов, в блоге френдессы Марии Шенбрунн-Амор, историка и писателя из Израиля. Мало того, что познавательно – так еще и чрезвычайно, на мой вкус, похоже на еще кое-какую, хорошо известную мне, в том числе и по личному опыту, армию! Более того, складывается впечатление, что собственно русскую армию тут и описывают, НАСТОЛЬКО всё похоже. Некоторые наблюдения просто поражают своей точностью и остроумием.

“…в арабских армиях очень сильно стремление оставаться единственным обладателем ценной информации. Западные инструкторы очень быстро убедились, что информация, предоставленная кому-либо для общего пользования, останется скрытой от всех прочих военных. Техник, выучившийся выполнять сложные процедуры, не заинтересован обучать других: он незаменим, пока никто другой этого делать не умеет. Быть единственным, кто умеет чем-то пользоваться или что-то объяснить дарит престиж и авторитет. Из этих же соображений часто намеренно не распространяются всяческие технические описания, мануалы и техническая литература.

Обучение сухо, не заставляет творчески мыслить и не призывает самостоятельно решать задачи. Оригинальное мышление не поощряется. В основном требуется запоминать, и арабские офицеры часто изумляют западных инструкторов своей памятью. Более того, если сам инструктор лезет в книжку, он вызывает сомнение в своей компетентности. Но у опоры на память есть цена – это отказ от анализа и здравого смысла. Стремятся избежать и соревнования между индивидуумами, потому что кто-то в нем проиграет, а проигрыш в этой культуре несет с собой унижение. В военных арабских школах принимают меры, обеспечивающие высшим офицерам успешную сдачу экзаменов или тестов. Спрашивая что-либо офицера при посторонних, ты должен быть сначала уверен, что он знает ответ и не «потеряет лицо», иначе станет ясно, что ты нарочно хотел подставить человека.

Младший офицерский состав хорошо обучен техническим аспектам, но совершенно не обучен принимать на себя инициативу и лидерство. Это, наверное, самая большая проблема арабских армий, коренящаяся в классовой системе и в культурных особенностях этого общества. Сильно губит дух арабских армий и наплевательское отношение командования к простым солдатам.

Дисциплина внушается страхом, а там, где страха нет – нет и дисциплины. Обучающие офицеры оберегают свой высокий статус и предпочитают не унижаться до обучения, в котором им пришлось бы выполнять физическую нагрузку. Во всем, что касается безопасности и предосторожности рулит абсолютный пофигизм. Нередко режим равнодушен к людским потерям. Как следствие – в ситуации боя солдаты не могут положиться на своих офицеров.

Приказы спускаются сверху, без объяснений. Очень редко офицер готов самостоятельно принять рискованное решение. Конформизм правит обществом, и потому предпочтение отдается лояльности и точному исполнению приказа. Очень инициативные офицеры часто представляются опасными для режима. Политические соображения зачастую перевешивают военную необходимость. К этому добавляется жуткая бюрократия и скрытое соперничество среди членов командования.

Арабские армии часто готовы покупать очень дорогое западное оружие, но их ахиллесова пята – уход за ним, логистика и обучение. Использование западного оружия основывается на определенном уровне образования и готовности нести ответственность. К тому же, соображения престижа и чести не позволяют арабским инструкторам и командованию признаваться в своих трудностях. В результате высокотехнологичное оружие часто остается неиспользованным или быстро выходит из строя.

Разумеется, отдельный арабский солдат может быть ничем не хуже израильского, но уже не уровне батальона сложности координации между пехотой, артиллерией, военно-воздушными силами, доставкой припасов и проч. полностью меняют картину. В ситуации, где отсутствует доверие к кому-либо, кто не из твоей семьи/клана, где отсутствует доверие солдат к офицерам и уважение офицеров к солдатам, и где офицеры не проявляют инициативы, невозможно вести успешные военные действия. Если солдат не уверен, что атака будет поддержана огнем, а офицер не готов возглавить атаку – атака не удастся.

Офицеры выдвигаются не проявленными личными качествами, а благодаря своей принадлежности к приближенной к режиму группе. Усложняет кооперацию и то, что все, касающееся армии, засекречено, в том числе и внутри армии. Режим не полностью доверяет своему главнокомандующему: любая арабская армия это обоюдоострый меч, где одно лезвие повернуто к врагу, а другое – к собственной столице. И разумеется, арабские армии разных стран не доверяют друг другу.

Эти проблемы не в силах устранить никакая технология, никакие деньги, и даже никакая идеология” (Мария Шенбрунн-Амор, ФБ, пост от 18 октября)

UPD. В комментах подсказали, что текст является всего лишь пересказом известной статьи одного американца – http://fedin.org/istoriya/pochemu-araby-proigryvayut-vojny.html Проверил – да, так и есть! Только примеры, иллюстрирующие тезисы, опущены. Ох уж эти евреи… Но оставлю, просто имеем в виду, что блестящие наблюдения и точные замечания на самом деле принадлежат некоему Норвел Б. Де Аткин. Отличный автор!