Мнение: Финал БУТафории
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Виктора Бута помиловали.
Одновременно помилована и американка Бриттни Грайнер.
Бута из США, а Грайнер из России доставили в Абу-Даби, где и произошел обмен.
По сути это, конечно, обмен. Хотя юрилически и Бут, и Грайнер просто помилованы и освобождены.
И это хорошая новость. Потому что никогда не сомневался, что и дело Бута, и дело Грайнер – это сфабрикованные уголовные дела. И в тюрьмах им обоим не место.
И сегодня, можно сказать завершилась БУТафория, которая началась 6 марта 2008 года, в день ареста Виктора в Таиланде, и растянулась почти на полтора десятилетия.
Фотография Бриттни Грайнер в Химкинском городском суде отсюда
Фотография Виктора Бута еще в Таиланде отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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