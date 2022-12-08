Мнение: Финал БУТафории

Виктора Бута помиловали.

Одновременно помилована и американка Бриттни Грайнер.

Бута из США, а Грайнер из России доставили в Абу-Даби, где и произошел обмен.

По сути это, конечно, обмен. Хотя юрилически и Бут, и Грайнер просто помилованы и освобождены.

И это хорошая новость. Потому что никогда не сомневался, что и дело Бута, и дело Грайнер – это сфабрикованные уголовные дела. И в тюрьмах им обоим не место.

И сегодня, можно сказать завершилась БУТафория, которая началась 6 марта 2008 года, в день ареста Виктора в Таиланде, и растянулась почти на полтора десятилетия.

Фотография Бриттни Грайнер в Химкинском городском суде отсюда

Фотография Виктора Бута еще в Таиланде отсюда

—