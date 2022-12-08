 

Мнение: Финал БУТафории

08.12.2022, 17:20, Разное
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Виктора Бута помиловали.

Одновременно помилована и американка Бриттни Грайнер.

Бута из США, а Грайнер из России доставили в Абу-Даби, где и произошел обмен.

По сути это, конечно, обмен. Хотя юрилически  и Бут,  и Грайнер просто помилованы и освобождены.

И это хорошая новость. Потому что никогда не сомневался, что и дело Бута, и дело Грайнер – это сфабрикованные уголовные дела. И в тюрьмах им обоим не место.

И сегодня, можно сказать завершилась БУТафория, которая началась 6 марта 2008 года, в день ареста Виктора в Таиланде, и растянулась почти на полтора десятилетия.

Фотография Бриттни Грайнер в Химкинском городском суде отсюда
Фотография Виктора Бута еще в Таиланде отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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