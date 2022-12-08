Заварили кофе – сделали маску: целительные субстанции для кожи в кофе могут заменить разную уходовую косметику

Многие любят пить кофе, но далеко на все знают, что ароматная гуща может заменить различную уходовую косметику. Помимо узнаваемого запаха и скрабирующих свойств кофе несет и другую пользу для кожи и волос. Разберемся почему и как можно использовать кофе в косметических целях.

Преимущества кофейной гущи

Не все задумываются об использовании кофе для чистки лица и улучшения состояния волос. Однако существует уже множество рецептов домашней и промышленной косметики, где данный продукт содержится. И это неудивительно, ведь черная гуща или сухой порошок обладает многочисленными полезными свойствами. Особенно стоит отметить воздействие кофеина.

Кофеин – активный компонент, который способствует укреплению и омоложению кожных покровов. Его добавляют в кремы для лица, гели для тела и другие косметические средства, предназначенные для повышения тонуса кожи и обеспечивающие антицеллюлитный эффект.

Кофеин помогает бороться с дряблостью кожи, улучшает внешний вид кожи вокруг глаз, способствует снятию отеков. Большего эффекта можно достичь, если подержать некоторое время крем или гель с кофеином в холодильнике.

Магазин или домашнее производство

В промышленных косметических средствах давно используется кофеин. Благодаря этому кремы и гели обладают мощными антиоксидантными свойствами, борются с отечностью кожи и ее дряблостью. Особенно хороший эффект наблюдается на зрелой коже. Пользователи отмечают омоложение лица и общее улучшение состояния кожных покровов.

Домашнее использование

В связи с тем что кофейная гуща имеет специфическую текстуру, она является отличным отшелушивающим средством. Таким образом, кофе можно использовать вместо скраба, удаляя омертвевшие клетки. Чтобы приготовить скрабирующее средство в домашних условиях, необходимо:

перемолоть бобы кофе или взять растворимый; смешать гущу с медом.

Данное средство использовать как скраб. Если на мед аллергия, то стоит заменить его растительным маслом.

Можно приготовить омолаживающую маску. Для этого кофейную гущу необходимо смешать с яичным белком и нанести на кожу лица на 15-20 минут. Избегать область вокруг глаз.

С помощью кофе можно придать гладкость и шелковистость волосам. Однако рецепт подойдет только обладателям темной шевелюры. Чтобы приготовить маску, необходимо:

взять два желтка яиц и смешать их с 1 ст. ложкой рома; добавить в массу 10 мл воды и 1 ст. ложку оливкового масла; всыпать в смесь 3 ст. ложки молотого кофе.

Получившийся бальзам необходимо втереть в волосы по всей длине, укутать голову полиэтиленовым пакетом и полотенцем. Через 15 минут можно вымыть голову привычным способом и сполоснуть отваром трав.