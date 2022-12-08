Сервиз для куклы: мастерим чашку с блюдцем из пластиковой бутылки (инструкция и фото)

Наверняка у вашей дочурки маленькой принцессы есть подружки-куклы, с которыми она была бы не прочь устроить чаепитие. Вы сможете ее порадовать, изготовив оригинальный, поистине королевский сервиз своими руками. Инструкция с фото поможет вам все сделать правильно.

Материалы и инструменты

Для работы вам понадобится пластиковая бутылка, острый нож, ножницы, клеевой пистолет, основа для чашки в виде кусочка пластика (картона, войлока, крафт-бумаги, тонкого пенопласта и пр.).

Также необходимо подготовить зажигалку или наждачную бумагу для обработки острых краев и декоративные ленты и разные элементы для украшения чашки.

Основа

Возьмите пластиковую бутылку и отрежьте от нее четвертую часть со стороны крышки. После этого отрежьте саму крышку так, чтобы было достаточно основы для дна. Поставьте заготовку будущей чашки на материал, который вы подготовили в качестве замены блюдца.

Как уже было сказано, это может быть любой плотный материал или пена, из которой вам нужно вырезать основание в виде цветочка большего размера, чем диаметр дна. Нужно также вырезать две полоски, которые из материала для блюдца, одна из которых превратится в ручку для чашки, а вторая станет ободком по краям.

Сборка

Прежде чем приклеить все детали чашки и блюдца, обработайте края пластиковой бутылки. Они очень острые, поэтому вы можете обжечь их зажигалкой или отшлифовать наждачной бумагой. Если вам покажется, что края все равно остаются острыми, согните полоску из пены пополам и оберните их с двух сторон. После этого возьмите вторую полоску и сверните трубочкой по длине на расстояние несколько сантиметров с одной стороны.

Затем сверните в другую сторону, после чего распрямите и заведите прямой конец под чашку, которую вы поставите на импровизированное блюдце. Приклейте чашку к блюдцу и кончик полоски клеевым пистолетом. Затем из полоски сделайте ручку, которую также следует приклеить сверху возле края чашечки (кончик будет завернутым, как и полагается для оформления королевского сервиза).

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Оформление

Теперь пришло время импровизировать, и в этом плане вы можете не сдерживать фантазию. Можно украсить внешнюю сторону дна розочками или другими мелкими декоративными элементами.

Ручка также может быть украшена, как и края чашки. Теоретически сервиз предназначен для чаепития, но практически наливать воду в эту посуду нельзя.

Предупредите свою принцессу, что чай надо пить понарошку, наверняка она не огорчится, ведь у нее появится возможность попробовать себя в роли актрисы.