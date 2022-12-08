 

Две такие разные – Личное мнение

08.12.2022, 14:50, Разное
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Почти одновременно в люди вышли жена наследника Кейт и супруга другого виндзорского брата Меган.

Правда, вышли они в разных местах. Кейт — на дипломатический приём в чопорном платье. Меган — на получение премии против расизма.


Фото: Соцсети

Почти ровесницы, а какие разные.

Преждевременно постаревшая Кейт пытается украсить себя каменьями. Тиара давит на голову, уши отвисли от драгоценностей. Лицо, несмотря на все попытки быть дружелюбной, не очень:


Фото: Соцсети

В то же самое время, Меган как и всегда в хорошем настроении. Улыбается, получает заслуженную премию за борьбу против расизма в королевской семье:


Фото: Соцсети

Кейт играет роль в давно изжившем себя спектакле. Платье достали, серьги всунули — давай, исполняй роль жены наследника.

Меган же просто живёт. Делает то, что хочет. Зарабатывает деньги, никому ничего не должна, а за свои труды получает награды.

Многие почему-то считали, что отлучение от королевской семейки — это трагедия. А я всегда говорила, что конкретно для Меган это скорее плюс, чем минус.

И теперь это видят все. А Кейт, конечно, должна и дальше стареть в дворцовых залах, играя на публику в давно не нужном никому представлении, а по ночам рыдая в подушку.

Не позавидуешь ей.

Источник: Лена Миро


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