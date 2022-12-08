Мнение: Мосты для животных, работа для вандалов и уточнение по запрету электромобилей в Швейцарии

1. Российская дорожная инфраструктура продолжает приятно удивлять. Российские дороги уже довольно давно стали лучше, чем во многих странах Запада, это не новость. Но вот, оказывается, наши дорожники начали заботиться и о животных. До 2010-х годов у нас в стране практически не было экологических мостов и тоннелей, которые позволяли бы животным спокойно пересекать шумные трассы. Однако за последние 8 лет таких сооружений было построено сразу более 257 штук (ссылка).



Некоторые из этих мостов и тоннелей впечатляют размерами, на Западе такого и не встретишь. Всё ради заботы о природе, всё ради заботы о нашей российской живности.

Особенное значение такие переходы для животных имеют на Дальнем Востоке, где обитает целый ряд редких и угрожаемых видов, вроде амурского тигра и дальневосточного леопарда, популяции которых в последнее время с немалым трудом восстанавливаются.

2. В правительстве предлагают примерно наказывать вандалов, пишущих «Здесь был ваш покорный слуга Василий» на камнях и скалах (ссылка):

Вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила отправлять вредящих природе вандалов на принудительные экологические работы. Об этом сообщает ТАСС.

Абрамченко прокомментировала экологический проект «Чистый Алтай», участники которого отправляются в горы с пескоструйной установкой и очищают скалы от надписей вандалов. «Нужно, чтобы в Кодексе об административных правонарушениях появились принудительные экоработы. Получится быстрый результат через тяжелую работу тех, кто занимается таким вандализмом», — заявила она.

3. Читатели уточняют, что в Швейцарии не собрались запрещать конкретно электромобили, а подготовили план экономии энергии на случай масштабного блэкаута (ссылка 1, ссылка 2):

Проект Швейцарской Конфедерации от 23 ноября под названием «Указ об ограничениях и запретах на использование электрической энергии» предусматривает решительные меры, которые могут быть приняты в рамках четырех уровней эскалации в случае нехватки энергии. Например, есть спецификации, согласно которым стиральная машина может работать при максимальной температуре 40 градусов Цельсия. Холодильники нельзя охлаждать ниже 6 градусов. Все, что предназначено только для комфорта, например сауны и паровые бани, можно использовать в собственном доме лишь в ограниченных пределах.

Помимо обширных правил эксплуатации электроприборов в коммерческом и частном секторах, в запрещенный список входят и пикантные ограничения движения автомобилей. С одной стороны, ограничение скорости на швейцарских автомагистралях должно быть снижено со 120 км/ч до 100 км/ч. А вот водителям электромобилей придется по-настоящему тяжело: им запретят ездить в случае нехватки электроэнергии. Буквально в проекте говорится: «Частное использование электромобилей разрешено только для абсолютно необходимых поездок (например, профессиональная практика, покупки, посещение врача, посещение религиозных мероприятий, участие в судебных заседаниях).”