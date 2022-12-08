Наговорила на уголовное дело себе: 68-летняя Вайкуле совершила каминг-аут

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после этих откровений певицы воскликнула: “Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева – всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы”.

А вот депутат Сейма Латвии Алдис Гобземс призвал наказать Лайму Вайкуле за то, что она “кормила весь СССР”. Политик считает заявление исполнительницы признанием в участии финансирования оккупации в Латвии.

“То, что мы услышали – это это каминг-аут, – говорит депутат. – Это международный терроризм. Это финансирование Афганского конфликта, это финансирование оккупации Латвии. Это финансирование геноцида украинского народа”.

Теперь он будет добиваться наказания певицы по всей строгости. “Мы заводим уголовное дело с лишением Вайкуле гражданства и предоставления статуса негражданина Латвии. Я лично добьюсь максимального срока за поддержку советской власти”, – сообщил депутат.

Напомним, в Латвии насчитывается 209007 человек со статусом неграждан. Лишить гражданства могут тех, кто выступает против независимости Латвийской Республики, поддерживает коммунизм, национал-социализм “или другие идеи тоталитаризма”.