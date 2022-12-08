 

Иран примут в состав Союзного государства России и Белоруссии

08.12.2022, 13:33, Разное
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В Москве министры иностранных дел России, Ирана и Белоруссии подписали меморандум о намерении Тегерана присоединиться к Союзному государству.

До конца декабря будет создана рабочая группа, которая разработает дорожную карту по интеграции Исламской республики в единое пространство.

По данным газеты «Ведомости», на первом этапе планируется создать единое экономическое пространство между странами – общий рынок труда, товаров и услуг. На втором этапе, который должен начаться в 2024 году, будет проведена реформа органов управления Союзным государством, а представители Ирана войдут в состав Высшего государственного совета.

– Сегодня великий день, мы сделали первый шаг к полноценному объединению, – объявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахян. – Надеюсь, что уже через 5 месяцев мы подпишем итоговый документ.

На третьем этапе предполагается унификация российского, белорусского и иранского законодательства, а также утверждение единой символики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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