Хоть не заходи – Личное мнение

Перед Новым годом в парикмахерскую хоть не ходи. Вот объясните мне, почему аншлаг? Десять месяцев в году тишина, а как декабрь или 8-е Марта, так не протолкнёшься.



Фото: Соцсети

Я правильно понимаю ситуацию, что причёска, если судить по наплыву людей, нужна только два раза в год?

Но хуже всего не это.

Смотришь на то, что делают с волосами, и глаза на лоб лезут.

Кто кудри на пергидроль вьёт, а кто из последней пакли на голове домик сооружает. При этом, глядишь на лицо под этой красотищей из эпохи Возрождения, а там — морщины, неухоженность, дряблость и прочие признаки нелюбви к себе.

Нет, ну хорошо, я всё понимаю — времени нет, денег нет на лазер или смасс, но кремы хорошие-то можно хотя бы купить?

В общем, даже если с вами всё в порядке, и лично вы умеете выбирать полезные для кожи кремы, то будем считать, я рекомендую хороший подарочек для подруги на Новый год.

Вот тут есть прекрасный набор «Морское совершенство» от лидера морской фармакологии российского бренда HydroBionique с Дальнего Востока, который использует в своей косметике биоактивные вещества морского происхождения.

В наборе — два средства, и оба нужны, потому что работают в комплексе.

Дневной крем-филлер с трепангом, объём 50 мл.

Фибриллярные белки трепанга в составе крема проникают в клетки кожи и заполняют их. Эффект напоминает действие филлеров — кожа питается, приобретает даже визуально упругость, выравниваются морщины и рельеф.

Кроме того, этот крем содержит витамин С и кремний, что приводит к антиоксидантному действию негативных внешних факторов. Крем не только нормализует регенерацию кожи, но и обеспечивает её защиту, что особенно важно зимой.

Ночной крем для лица и зоны декольте с морскими пептидами и нуклеиновыми кислотами, тот же объём 50 мл.

Это антивозрастной крем, созданный на основе морских пептидов и нуклеиновых кислот. Его задача — восстановить плотность и эластичность клеточных мембран, точечно воздействуя на поврежденные клетки кожи.

Морские пептиды вообще используют в составе средств для укрепления иммунитета и борьбы с вирусами, и в клетках кожи морские пептиды выполняют похожую роль — повышают барьерные функции кожи и снижают воспаление. Речь сейчас не о прыщах, а о воспалительном старении, которое разрушает кожу со временем.

Нуклеиновые кислоты из молок лососевых рыб в составе питают кожу, повышая её тонус и обновляя клетки. Это приводит к выравниваю тона кожи и улучшению цвета лица.

Мой совет — вместо многоэтажных причёсок займитесь кожей. Молодое лицо даст вам намного больше внимания.

Про цену сказала, что она смешная? Так вот при покупке на сайте будет вам ещё минус 30% по промокоду МИРО.

Набор «Морское совершенство» упакован в красивую коробку, а при его покупке на сайте в подарок обещают новинку — Маску-лифтинг с коллагеном, красной икрой и омега-3.

А вообще на сайте можно найти много других прекрасных уходовых средств. И себе, и, что важно, в подарок на Новый год — всё очень красиво и дорого упаковано. Поищите и обязательно всё-всё найдёте.

Закупили уже подарки?

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