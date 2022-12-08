Мнение: Длительный процесс

Вчера Путин сообщил, что СВО – это длительный процесс. Насколько длительный, он не стал уточнять.

Нет смысла приводить слова куда как более умного, чем российский главнокомандующий, человека: «Война любит победу и не любит продолжительности», что в переводе на дворовый язык, единственно понятный российскому президенту, означает – если ты не можешь добиться быстрого результата, то быстро сворачивайся.

Путин озвучил новую стратегию (если, конечно, слово стратегия вообще существует в понятийном поле современной российской политики): война на истощение. У нас, конечно, не война, а спецоперация, но это чисто семантическая разница, особенно на фоне проведенной мобилизации.

Проблема войн на истощение в том, что их результат – проигрыш для всех сторон, победить в них невозможно. Победа – это лучшие, чем довоенные, условия для победителя. Кто бы ни победил в нынешней спецоперации, он будет находиться в худших, чем до нее, условиях. Причем если Украина еще имеет шанс на послевоенное восстановление (хотя формат этого восстановления будет однозначно кабальным), то у России нет даже этого шанса. Мы и без боевых действиях находимся в состоянии стремительной деградации, а уж по итогам боевых действий руинирование страны пойдет еще более ускоренными темпами.

Итог спецоперации уже известен: Россия потеряла свой важнейший рынок, обнулила армию, исчерпала запасы вооружений – и всё это при разрушенной промышленности и экономики в целом.

При этом возможность удержать занятые территории выглядит крайне сомнительной, что ставит крест на политике замены интенсивного развития экстенсивным приращением территорий (такая политика – это 19 век и глубже, но даже такая политика уже не под силу путинской вертикали).

Однако деваться Путину некуда. Отказ от проводимой им политики и «откат» назад для него чреват личной катастрофой. Конечно, есть примеры вождей, потерпевших сокрушительное военное поражение, но оставшихся у власти – Каддафи, Саддам Хусейн. Но они по итогу закончили тоже не очень. Просто не сразу.

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