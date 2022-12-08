Мнение: Запад готовится к своему поражению

На той стороне сплошное нытьё. Американская газета Хилл пишет, что Украина надоела простым американцам, которые хотят уже, чтобы США отстранились от конфликта. Инфляция терзает банковские счета обывателей, а перспектива ядерной войны с Россией не даёт им спокойно спать (ссылка).

Ньюсвик тем временем предполагает, что февраль 2023 может застать генерала Суровикина у ворот Киева, так как российские удары по инфраструктуре подорвали способность ВСУ воевать. Обозреватели предлагают властям США пустить ситуацию на самотёк, так как если увеличить военную помощь Украине, чтобы та не проигрывала быстро, всё может закончиться Третьей мировой (ссылка).

И действительно, Россия продолжает усиливать группировку на Украине. Цитирую президента Путина, из недавнего заседания Совета по правам человека (ссылка):

…у нас из 300 тысяч мобилизованных – наших бойцов, мужчин наших, защитников Отечества, – 150 тысяч находятся в зоне проведения операции; 150 тысяч, то есть половина – в войсках, в группировке. Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина только – это 77 тысяч – находится непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции.

Ещё 150 тысяч, то есть половина из всех мобилизованных граждан, не находится в группировке вообще: они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку. Если можно так сказать и так назвать, – это так называемый боевой резерв. Половина из всех мобилизованных, 150 тысяч.

Как, собственно, и указывали историки, победить Россию силой оружия практически невозможно. Главные поражения XX века, Брестский мир 1918 и Беловежские соглашения 1991, стали следствием предательства и деморализации элит, которые подняли лапки вверх в отнюдь не проигрышной ситуации.

Запад пытался разложить российское общество и в 2022. Получилось плохо — промышленные объёмы русофобии так и не удалось переправить через границу, они остались на территории самого Запада. Цитирую, к примеру, Кирилла Вышинского, из того же заседания СПЧ, на которое я уже сослался выше (ссылка):

Я не так давно встречался с коллегами, которые в силу своей жизненной позиции координируют, активно занимаются развитием движения «Бессмертный полк», в том числе на территории стран Европы. И больше говорили не о том, как организовать это шествие к 9 Мая, а о том, с чем сегодня сталкиваются наши соотечественники за рубежом. У меня, например, есть цитата письма на официальном бланке мэрии польского города Белостока. Они ещё с весны этого года выбрасывают организацию наших соотечественников из здания, в котором они в соответствии с польской Конституцией имеют право создать свою площадку для поддержки соотечественников, живущих в Польше. Так вот мэрия города пишет, что они выгоняют этих людей из здания только потому, что они русские, а вот город Белосток решительно возражает против какой-либо деятельности, пропагандирующей государство (и вот здесь второе очень важно) и народ, являющийся агрессором. То есть сама формулировка «народ, являющийся агрессором», – у меня это в голове слабо укладывается, но тем не менее эти люди себе такие вещи позволяют.

Вообще масса историй, связанных с детьми в первую очередь. В Швеции в одном из районов Стокгольма после того, как началась активная пропагандистская информационная кампания, видимо, связанная с возможным вступлением Швеции в НАТО, была массированная информационная кампания о том, что Россия угрожает, и в классе учитель начал рассказывать, как вести себя в случае российской угрозы. Одна из девочек из русскоязычной семьи ушла из класса в слезах, потому что её затравили её же одноклассники. Она пришла домой к матери в слезах и сказала: «А что, мы, русские, мы что, агрессоры, весь народ, да?».

Воевать со школьниками, воевать со спортсменами-инвалидами Запад умеет и любит. Однако сейчас, в 2022, старые методы дают уже обратный эффект. Даже предельно аполитичные люди, которые раньше искренне любили Европу за её сытый шарм, начинают понимать, что русофобия — это не выдумки Первого канала, а столь же реальное и опасное явление, как, например, антисемитизм. Снова привести русофобов к власти в России, как было это в 1917 и в конце 1980-х, у Запада получится навряд ли. В том числе, кстати, и благодаря Украине, которая с 2014 показывает нам, чем заканчивается дружба с США.

Что же, подождём — судя по жалобному тону крупных Западных СМИ, события развиваются в нужном нам направлении. Согласно Эффекту Линди, ожидаемая продолжительность военного конфликта в среднем равна прошедшему от его начала времени. Нехитрый расчёт указывает на сентябрь 2023 — теоретически Киев может капитулировать хоть в этом месяце, но всё же следует ожидать, что украинцы продолжат сражаться за интересы США примерно до следующей осени.