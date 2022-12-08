 

Скандалы: Турция своего не упустит

08.12.2022, 12:55, Разное
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Почему миллионы баррелей нефти застряли в проливах

Генеральный директор компании «ИнфоТЭК» Рустам Танкаев осудил Турцию за пробку из нефтетанкеров, которая образовалась у берегов государства. Эксперт считает, что это «схема выкачивания денег из России».  «Турция не является другом, отношения напряженные. Если есть возможность как-то заработать на наших проблемах – турки этого не упускают. Они сейчас будут всячески выкручивать России руки», – заявил Рустам Танкаев.

По данным Bloomberg, с 5 декабря, когда российская нефть попала под эмбарго и изменились условиях страхования судов, в проливах Босфор и Дарданеллы застряли не менее 20 нефтетанкеров с 18 млн баррелей. Танкаев отметил, что планы турецкой стороны, связанные с созданием новой страховой компании, это и есть «способ вытянуть деньги из России».

«Турки действительно заявили, что готовы создать такую компанию, это более сложный вариант коррупционного механизма. Эти вымогательство на услуги, которые никому не нужны», – подчеркивает Танкаев. Действия Турции он оценил как «неэтичные» и добавил: «От турков, к сожалению, ничего другого ждать не приходится».

5 декабря страны Евросоюза прекратили закупать российскую нефть. Также вступил в силу механизм установления ценового «потолка» (60 долларов за баррель) на морские поставки российской нефти в третьи страны. Ограничение предполагает, что компаниям стран, которые договорились о санкциях против России, нельзя оказывать техническую помощь при транспортировке черного золота, если цена превышает «потолок». Но самое главное: введены и запреты на брокерские и страховые услуги на поставки российской нефти морским путем. А именно западные компании, прежде всего британские, монополизировали рынок морского страхования.

Ограничения на морскую транспортировку не действуют, если закупочная цена не превышает 60 долларов за баррель. Исключение до 2024 года сделано для Болгарии, и до 2023 года «потолок» цен не распространяется на поставки в Японию с проекта «Сахалин-2».

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”


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