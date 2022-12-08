 

В медучреждениях Москвы прошли лечение более 280 детей из ДНР и ЛНР

08.12.2022, 12:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Большинство пациентов получает высококвалифицированную медицинскую помощь в течение суток. Такая оперативность достигнута благодаря слаженному взаимодействию врачей и санитарной авиации, заявил директор Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш.

Специалисты НИИ вылечили почти 90 детей с минно-взрывными ранениями разной степени тяжести. Ни одному ребенку не потребовалась ампутация, подчеркнул Митиш.

Директор НИИ уточнил, что сотрудничество с медиками Донецка и Луганска началось в 2014 году. Тогда в институт перевели болеее 50 раненых детей. Кроме того, московские специалисты проводили для коллег из народных республик обучающие семинары и стажировки.

Также столичные медики работают в медучреждениях ДНР и ЛНР в составе мультидисциплинарных бригад. В их состав входят хирурги, анастезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и другие специалисты.

Московские медики провели в республиках около 3,5 тысячи операций и более 11 тысяч консультаций. Также они устанавливают и настраивают медтехнику.

Кроме того, Москва помогает в реабилитации детей-инвалидов и оказывает поддержку сиротам из учреждений ДНР и ЛНР. Город отправит в республики ходунки, кресла-коляски и другие средства для нуждающихся, поможет закупить мебель и оборудование.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08.22 / Повстречалась и хватит – Личное мнение

12.01.22 / Малахов отметил свой юбилей в элитном отеле Германии

30.11.20 / В Аргентине обнаружен секретный бункер Гитлера

15.09.20 / Китай и Камбоджа запретили въезд Зюганову за антикоммунистическую деятельность

24.07.22 / В Сочи во время дождя потоки уничтожили более 50 автомобилей

12.11.21 / Ярославский шинный завод выиграл тендер на поставку миллиона шин для благоустройства московских дворов

17.04.22 / Беременная Рианна и A$AP Rocky прилетели на Барбадос на фоне слухов о расставании

02.03.22 / В Кенсингтонском дворце покажут ранее неизвестный портрет принцессы Дианы

05.06.21 / Избавляемся от целлюлита, сухости и растяжек с помощью скраба, который готовится за 1 минуту: рецепт очень прост

21.09.22 / Вдова, дети и бывшая жена: родня делит богатое наследство не оставившего завещания Пускепалиса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика